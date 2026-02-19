Aznar alerta contra "el nuevo despotismo mayoritario" que supone el populismo en medio del crecimiento de Vox

1061579.1.260.149.20260219145300 El expresidente del Gobierno. José María Aznar, durante la presentación del libro ‘Alexis de Tocqueville. Un liberal único’ del profesor Eduardo Nolla, en el Senado, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alertado este jueves contra el "nuevo despotismo mayoritario" que supone el populismo, un mensaje que se produce en medio del crecimiento que ha experimentado en los últimos meses Vox, formación a la que no ha citado expresamente.

En el acto de presentación en el Senado de la biografía 'Alexis de Tocqueville. Un liberal único', organizado por la fundación FAES, Aznar ha reivindicado la plena vigencia del pensador francés y ha subrayado que su gran lección consiste en garantizar la libertad dentro de la democracia.

"Volver a Tocqueville nunca fue más oportuno. Hoy día, ¿acaso no es pertinente hablar de la democracia en América? ¿Acaso no es pertinente hablar de ese nuevo despotismo mayoritario, el populismo? ¿Acaso no es también relevante hablar del problemático futuro de la libertad?", se ha preguntado el expresidente del Gobierno.

Según Aznar, en la "encrucijada" de la crisis democrática actual, volver a Toqueville resulta "singularmente orientador". Así, ha añadido que el pensador francés comprendió mejor que nadie los riesgos internos de las sociedades igualitarias: el debilitamiento de las costumbres y del espíritu cívico, la erosión de las instituciones y la tentación de un "despotismo democrático" suave que, en nombre de la igualdad o del pueblo, termine restringiendo la libertad.

En este acto han intervenido también el presidente del Senado, Pedro Rollán, el catedrático de Teoría Política y autor de la obra, Eduardo Nolla, y Javier Fernández-Lasquetty, del patronato de FAES. La presentación ha contado con la asistencia de las dos portavoces parlamentarias de Grupo Popular en Congreso y Senado, Ester Muñoz y Alicia García, respectivamente, la exalcaldesa de Madrid y esposa de Aznar, Ana Botella, y los exministros Jaime Mayor Oreja, Eduardo Serra y José María Michavila, entre otros.

VICTORIA DEL BREXIT O FÉNOMENO TRUMP

Aznar ha afirmado que hoy asisten al "cuestionamiento radical de todas las figuras de autoridad y mediación, más conocidas como élites". ¿Qué es el populismo sino la manifestación más evidente de tal rechazo? Esta impugnación suele formularse aludiendo a la traición de las élites", ha relatado.

Según Aznar, se le reprocha "perseguir desde el poder sus intereses personales". "Suele explicarse así la victoria del Brexit en el Reino Unido, el ascenso de formaciones populistas a lo largo y ancho de toda Europa y el fenómeno Trump en los Estados Unidos", ha añadido

Según ha añadido, Tocqueville alertó denunciando a los enemigos característicos de la democracia: Por un lado, los que rechazan su principio -la igualdad- por ser contrario a una desigualdad natural que creen indeleble. Y por otro, los que se presentan como sus "amigos desmedidos".

"En una época de populismo rampante como la nuestra, estos son los que más abundan", ha avisado, para añadir que esos populitas son los que "deducen del principio democrático de igualdad el imperativo de lograrla sacrificando la libertad; los que elevan el Número por encima de la Ley; los que niegan límites constitucionales a la soberanía; los que se arrogan en exclusiva la interpretación de una voluntad popular monolítica", ha relatado.

Frente a quienes rechazan la democracia y frente a quienes la radicalizan eliminando sus límites, defendió que solo una democracia asentada en instituciones sólidas, respeto a la ley, límites constitucionales y ciudadanos comprometidos puede preservar la dignidad y la libertad que la justifican.

"Hoy somos testigos de una perversión del individualismo inducida y alentada por voces que preconizan la superación de la democracia neoliberal (o sea, la democracia realmente existente) en aras de una utópica democracia radical", ha dicho, para añadir que en nombre de la "expansión de la democracia", se nos invita a redefinir instituciones seculares y a repudiar nuestra herencia cultural.

Aznar ha destacado el rechazo de Tocqueville a "formas más desaforadas de socialismo" y ha recordado que en su discurso sobre el derecho al trabajo, de 1848, denunció el ánimo "confiscatorio de la libertad humana" que, a su juicio, albergaba el socialismo, tildándolo de "nueva forma de servidumbre".

ROLLÁN: LA DEMOCRACIA "HAY QUE DEFENDERLA Y PROTEGERLA CADA DÍA"

En su intervención, el presidente del Senado ha afirmado que este libro de Tocqueville es también una reflexión sobre el presente porque recuerda que la democracia "hay que defenderla y protegerla cada día", dado que "está sometida a ataques y amenazas continuas". "Y esta misión nos convoca a todos", ha enfatizado.

Tras recordar que esta semana han celebrado que la Constitución de 1978 se ha convertido en la "más longeva de la historia de España", Rollán ha subrayado que viven "tiempos complejos" y ha insistido en que la democracia "no es una conquista irreversible" sino que exige "vigilancia, compromiso, responsabilidad" y "activismo político".

"La democracia tardó muchos años en instaurarse en España, requirió de un gran sacrificio y es nuestro compromiso el de preservarla, ya que fruto del esfuerzo y de la generosidad de generaciones que entendieron que la convivencia solo es posible desde el respeto, el diálogo y el consenso", ha manifestado, para mostrarse convencido de que si Tocqueville hubiera vivido a finales del siglo pasado se hubiera interesado y analizado la Transición española.