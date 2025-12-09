Aznar censura el "populismo" de Vox por priorizar el ataque a Guardiola y del PSOE por presentar un candidato procesado

Archivo - El expresidente del Gobierno José María Aznar, en la inauguración del Master 'Online' de Acción Política - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha criticado este martes el "populismo tanto de derechas como de izquierdas" al censurar a Vox por priorizar en la campaña a las elecciones de Extremadura el ataque a la candidata del PP, María Guardiola, y al PSOE por presentar un candidato "procesado" como Miguel Ángel Gallardo.

"El populismo de derecha en España no tiene mejor aliado que este Gobierno, y este Gobierno no tiene mejor aliado que el de la derecha", ha sostenido Aznar en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press, en referencia a Vox y al PSOE.

Al ser preguntado por qué el partido de Santiago Abascal está centrando principalmente los ataques en la candidata del PP durante la campaña en Extremadura, Aznar ha contestado que esto se debe a que "lo que quiere evidentemente es que María Guardiola no pueda gobernar".

"Lo que le interesa a Vox es nutrirse del descrédito institucional que provoca el Gobierno para intentar suplir al Partido Popular", ha apostillado.

COALICIÓN ANTICONSTITUCIONAL Y SIN PRESUPUESTOS

En este sentido, Aznar ha censurado al Ejecutivo del PSOE por los escándalos de corrupción del 'caso Koldo' y del exasesor en Moncloa Francisco Salazar, pero principalmente se ha centrado en la condena al fiscal general del Estado y a la elección de un candidato del PSOE "procesado" en Extremadura como Gallardo.

En su opinión, esto último demuestra que al PSOE y al Gobierno "le da igual el prestigio" de su partido y el de las instituciones, advirtiendo que este desprestigio es lo que termina "alimentando el populismo".

CONTEMPLA QUE EL PP AGRUPE UNA MAYORÍA A DERECHA E IZQUIERDA

El expresidente del PP ha dicho que él lo que "contempla" es que el PP sea un partido que "sepa agrupar una mayoría social" que responda a la "mayoría liberal, abierta, constitucional, a derecha e izquierda, que sepa ordenar y estabilizar el país".

Además, ha cuestionado que la evolución de la economía española esté siendo positiva para las clases medias y ha criticado que el país no tenga Presupuestos Generales del Estado debido a lo que ha calificado como "coalición anticonstitucional".

"¿Hasta dónde se quiere aguantar la situación, que es una situación estrictamente personal? ¿Y hasta qué punto se quiere dañar las instituciones a cambio de estar unas cuantas semanas, unos cuantos meses en el poder?", se ha preguntado Aznar.