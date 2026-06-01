Aznar llama a la "amplia mayoría" social a impulsar un cambio político para acabar con el populismo

Archivo - El expresidente del Gobierno José María Aznar. Archivo. - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha hecho este lunes un llamamiento a los españoles para construir una "amplia mayoría" social que permita impulsar un cambio político en España, alejado de los "populismos" y orientado a reforzar la nación, las instituciones y el Estado de derecho.

Durante su intervención en la inauguración de la jornada 'España: retos y oportunidades en el contexto global. El papel de las infraestructuras', organizada por el Instituto Atlántico de Gobierno en colaboración con Madrid Calle 30, Aznar ha apelado a la "responsabilidad ciudadana" y ha advertido de que "lo peor que puede pasar a los españoles ahora es que se inhiban ante la situación del país".

Según ha defendido, España necesita un Gobierno "fuerte", respaldado por "una mayoría amplia" y situado en un espacio de "centralidad", para afrontar los retos que tendrá el país en un contexto internacional que ha definido como "muy inestable y complicado".

El expresidente ha cargado además contra la situación política actual y ha asegurado que "no puede ser que una banda de incompetentes y corruptos vivan a costa de millones de ciudadanos honrados contribuyentes", al tiempo que ha reivindicado una acción pública basada en "la ética, la moral y los proyectos de futuro".

Estas declaraciones se han producido después de que la semana pasada estuviera marcada por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una supuesta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.

Asimismo, a este caso se sumó días después la imputación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en el denominado 'caso Leire', así como por el nuevo registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de Ferraz.

Además de Cerdán y Fuentes, en la causa figuran también como investigados el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, un guardia civil y dos abogados.

"DETERIORO INSTITUCIONAL" Y DEFENSA DE LA NACIÓN

En este contexto, Aznar ha mostrado su "preocupación" por lo que considera un "deterioro institucional" en España y ha señalado que le preocupa "mucho más" el "debilitamiento" del concepto de "comunidad nacional" que los propios casos de corrupción.

Así, ha denunciado una supuesta política de "ocupación institucional" y ha citado organismos como la Fiscalía General del Estado, la Agencia Tributaria, el Consejo General del Poder Judicial o el Banco de España, reclamando que estas entidades deben actuar con "independencia" y no al servicio de "intereses" partidistas.

Durante su discurso, Aznar ha defendido asimismo la "continuidad histórica" de España y ha rechazado los planteamientos que cuestionan la unidad nacional.

"Cuando se produzca el cambio, y la mayoría lo respalde, tendrán que fortalecer la nación española", ha afirmado, antes de advertir contra proyectos que, según ha dicho, pretenden sustituir España por una estructura confederal compuesta por varias naciones.

"Uno no puede inventarse naciones que nunca han existido a costa de la desaparición de la nación centenaria, que sí que ha existido", ha sentenciado el expresidente.

Además, ha insistido en que el futuro del país no puede quedar en manos de quienes "la quieren destruir" y ha reclamado poner fin a la dependencia política de fuerzas separatistas.

SEGURIDAD, EDUCACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por otro lado, el expresidente ha citado, a su juicio, las prioridades de futuro que debería tener España. Entre ellas ha mencionado el refuerzo de la seguridad interior y exterior, la lucha contra el narcotráfico, la recuperación del valor de las humanidades en la educación y la necesidad de afrontar los desafíos derivados de la inteligencia artificial.

También ha apostado por una economía sostenible y por garantizar la viabilidad futura de los sistemas sociales. "España tiene un gran futuro si esa amplia mayoría se constituye para hacerlo", ha asegurado finalmente.