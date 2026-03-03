Aznar recuerda que se cumplen 30 años de la victoria del PP en 1996: "Un proyecto de libertad nació para España"

Archivo - El expresidente del Gobierno José María Aznar, inaugura el Master 'Online' de Acción Política, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente José María Aznar ha recordado que este 3 de marzo se cumplen 30 años de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de 1996, en las que "un proyecto de libertad nació para España".

En un vídeo colgado en sus redes sociales, que ha recogido Europa Press, Aznar ha señalado que fue "un proyecto de consolidación de la alternancia democrática", de "fortalecimiento" de las instituciones españolas y de "consolidación" de la Constitución de 1978.

Además, el expresidente ha destacado que fue un proyecto "decidido a luchar, desde la ley, pero con toda la ley para derrotar el terrorismo" y que se esforzó para que España fue miembro fundador de la moneda única del euro "desde el comienzo".

Aznar ha indicado que fue "un proyecto para liberalizar la economía española", para "mejorar" las empresas y las oportunidades de las personas y para "crear millones y millones de nuevos puestos de trabajo en España".

"Y un proyecto de la política atlántica española que redefiniera, fortaleciera la gran potencia internacional de España. Ese era el proyecto de libertad", ha finalizado el expresidente del Gobierno en su mensaje.

También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado esa victoria del PP en 1996, que "cambió el rumbo" en España, y ha asegurado que su partido sigue trabajando para ofrecer un proyecto nacional de prosperidad y libertad.

FAES: "ESPAÑA FUE BIEN Y VOLVERÁ A IR BIEN"

También la fundación FAES ha rememorado la victoria de Aznar en las elecciones de 1996, que inició "un proceso de modernización política en España" y ha recalcado que este momento solo el PP de Alberto Núñez Feijóo puede "combatir el sanchismo con algo más que con soflamas", dado que tiene "el peso abrumador de un balance histórico".

"España no está condenada a extraviarse. España fue bien y volverá a ir bien", asegura la fundación que dirige Aznar en una nota editorial coincidiendo con el 30 aniversario de la victoria del PP en las generales, en las que se impuso al socialista Felipe González, que llevaba más de 13 años en el Palacio de la Moncloa.

Según FAES, 1996 reivindica el "proyecto político" del PP, "cuya renovada continuidad desde aquella fecha acredita su solidez y la necesidad para España de un proyecto reformista de centroderecha". "Por eso, hoy no se trata de celebrar aniversarios exhumando archivos, sino renovando votos: en una España muy distinta a la de 1996, sigue habiendo una herramienta política al servicio de los españoles con idéntica disposición y potencial transformador", añade.

En este sentido, asegura que en 2026 "sigue siendo cierto que el PP mantiene intacta su vocación de gobernar con sentido nacional, al servicio de todos" y recalca que el PP es "un partido hecho para algo más que gestionar herencias ruinosas".

"De hecho, el único que puede hacerlo, porque sigue siendo verdad que es la única alternativa de gobierno capaz de combatir el sanchismo con algo más que con soflamas: con el peso abrumador de un balance histórico", advierte, en alusión a Vox y su crecimiento en las últimas citas electorales.

"SE HACÍA POLÍTICA PARA INTEGRAR LA NACIÓN"

Según FAES, el PP inició en 1996 --el PP logró 156 escaños-- "un proceso de modernización política en España contando con todos y al que los españoles brindaron su apoyo" de nuevo en el 2000, donde Aznar cosechó una holgada mayoría absoluta de 183 diputados.

La fundación de Aznar recalca que "se hacía política para integrar la nación" y "no se levantó ningún muro entonces ni tampoco después, cuando se tuvo mayoría absoluta", recordando que entonces se firmaron el Pacto Antiterrorista, el Pacto por la Justicia y el Acuerdo de Financiación Autonómica por unanimidad, "sin negociarlo bilateralmente".

Además, asegura que la investidura de Aznar "no se parece en nada" a las dos últimas que ha protagonizado Pedro Sánchez porque en 1996 el PP "negoció los términos del apoyo de CiU dándolos a conocer en un documento público y detallado".

"En un hotel de Barcelona, no en Bélgica ni en Suiza. Entre equipos de ambos partidos, no con un mediador internacional. No comprometió cesiones inconstitucionales en favor de opciones secesionistas regalándoles la estabilidad de la legislatura", agrega.

FAES destaca que el PP "pactó con una CiU que aceptaba el Estatuto de autonomía" y "no hubo controversia constitucional alguna en nada de lo suscrito" porque "no se pactó con sediciosos ni malversadores contumaces". Ese pacto, prosigue, obtuvo el respaldo mayoritario de los españoles y "lejos de fortalecer al nacionalismo, produjo su significativo retroceso político", dado que entre 1996 y 2003 "la suma de CiU y ERC descendió en votos y en escaños".

En clave económica, la fundación recuerda que "se puso en marcha una política de inequívoco tinte liberal" con el que se consiguió entrar en el euro, "cumpliendo todos los criterios de convergencia". "Se habló de "milagro español" pero no hay milagros, simplemente hay buenas y malas políticas", asegura, para subrayar que el PP recogió "una Seguridad Social quebrada" y la dejó con superávit, al tiempo que aumentó en 5,5 millones los cotizantes a la Seguridad Social.

FAES también presume de la gestión de Aznar en política exterior porque entonces, según destaca, España se incorporó a la estructura integrada de mandos de la OTAN, fueron socios fundadores del euro y alcanzaron una posición de "notorio peso específico en el seno de la Unión como resultado de las negociaciones que alumbraron el Tratado de Niza". "España lideraba la política iberoamericana de la Unión, el impulso a la cooperación antiterrorista, la nueva relación con el Reino Unido y el fortalecimiento y la ampliación de las relaciones con Estados Unidos", resalta.

Asimismo, destaca que el Gobierno de Aznar aprobó "el cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo" mientras que el Gobierno de Sánchez "anticipa excarcelaciones de terroristas, porque su continuidad depende de su vileza".

"La realidad es que el Partido Popular nunca ha vivido de la violencia; ha sobrevivido a pesar de ella. Y cuando habla de ETA es porque el Gobierno y sus socios han decidido acortar la condena de los terroristas y porque Bildu gobierna en España", afirma FAES, que cree que Sánchez "abre la puerta a los terroristas porque, si no, los terroristas le cierran la puerta a él".

RECORDAR LO QUE PASÓ PARA "RETOMAR LA BUENA SENDA"

FAES concluye asegurando que en 1996 "se normalizó el modelo democrático español, demostrándose que la alternancia era posible y que era falsa la visión de una derecha poco sincera en su compromiso democrático".

Según añade, en 2000 "la mayoría absoluta del PP asustó a la izquierda" y "empezaron a oírse discursos instando al PSOE para que abandonase el centro y se entregara a maximalismos de izquierda y a un nacionalismo finalmente radicalizado por esa maniobra excéntrica".

Tras asegurar que ahí está el origen de la dinámica que ha conducido al "presente callejón sin salida", FAES cree que recordar lo que sucedió en 1996 sirve "para resolverse a retomar la buena senda".