Bachelet condena la destitución del Constitucional y alerta de "graves daños" al Estado de Derecho en El Salvador

Congresistas de EEUU piden retirar los visados a los diputados salvadoreños implicados

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha condenado la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, así como del fiscal general, y ha alertado de que esto "socava gravemente" la democracia y el Estado de Derecho en el país.

En un comunicado, ha recordado que la separación de poderes es "la piedra angular de cualquier democracia" y ha matizado que "debilitar el control que uno ejerce sobre el otro provoca la erosión de los pilares del Estado de Derecho y, por ende, del sistema democrático de un país".

La Alta Comisionada ha subrayado que las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos estipulan que "los jueces solo pueden ser sustituidos en caso de faltas graves de conducta o de incompetencia, de acuerdo a un procedimiento justo que asegure la objetividad y la imparcialidad establecida en la constitución o la ley", en referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que El Salvador ha ratificado.

"El procedimiento seguido para cesar a todos los jueces de la Corte Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general no cumplió con los estándares requeridos sobre el debido proceso, lo que es una infracción de la ley internacional de derechos humanos y un ataque directo a la independencia judicial, clave para el funcionamiento democrático", ha denunciado.

Asimismo, ha manifestado que los "jueces y fiscales deben ser protegidos de interferencias inapropiadas y actos de intimidación". "Lamentablemente, lo que vemos en El Salvador es la profundización de una alarmante tendencia hacia la concentración de poderes", ha aseverado antes de instar a las autoridades a "cumplir con sus obligaciones para restaurar el Estado de Derecho y la separación de poderes".

Varios congresistas estadounidenses han solicitado que se revoquen los visados a los diputados y miembros de la Policía Nacional Civil que "orquestaron los eventos del sábado por la noche" en lo que se aprobó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general por considerarlo un "golpe brutal a la democracia en El Salvador".

"El sábado por la noche, el presidente Nayib Bukele infligió un golpe brutal a la democracia de El Salvador. La destitución de los jueces de la corte Constitucional y la instalación de leales políticos para reemplazarlos claramente no cumplió con el estándar establecido en la ley salvadoreña y socavó directamente el espíritu de los Acuerdos de Paz de 1992", han advertido en una carta conjunta los congresistas Albio Sires y Gregory Meeks.

Así, han aseverado que la destitución del fiscal general también "ha dañado gravemente la integridad e independencia de la Justicia". Además, han asegurado que Bukele "hizo desaparecer en una noche la separación de poderes y la independencia del poder judicial, las cuales son las condiciones de las que depende una democracia funcional".

En este sentido, han insistido en que Estados Unidos debe "reevaluar la asistencia a las instituciones judiciales salvadoreñas debido a que deben analizar si los nuevos funcionarios aplicarán la ley de manera imparcial o beneficiarán los intereses de Bukele y sus aliados".

Los congresistas han pedido a Bukele "revertir la decisión" y "restablecer el orden constitucional para perseguir una agenda de gobierno inclusiva y democrática en interés de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador".

El presidente salvadoreño, que tenía previsto participar este miércoles en un foro sobre democracia en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, no participará en el mismo a raíz de las críticas suscitadas por lo sucedido en El Salvador.

El periodista Joshua Goodman ha confirmado al diario 'La Prensa Gráfica' la retirada de Bukele del foro, en el que también estaba programada la participación de presidentes como Carlos Alvarado, de Costa Rica, o Mario Abdo Benítez, de Paraguay.

Carlos Sánchez Berzain, director del Instituto Interamericano por la Democracia, organizador del evento, ha confirmado que Bukele no participará en el foro. "Esperamos tenerlo en un futuro evento", ha dicho Sánchez, que no ha aclarado, no obstante, si el evento ha retirado su invitación a Bukele o si ha sido él mismo quien ha decidido no participar.

Está previsto que en el foro se aborden también otras cuestiones como la democracia y las dictaduras de crimen organizado, la posibilidad de que surjan dictaduras en Latinoamérica y las agresiones a la democracia en la región.