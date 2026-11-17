Archivo - Lanzamiento de un dron durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/Sepahnews via ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado este martes haber interceptado los drones lanzados por Irán contra instalaciones militares en Bahréin, negando que el ataque haya dejado daños materiales o heridos entre las filas estadounidenses.

"Varios drones kamikaze iraníes lanzados hoy por la Guardia Revolucionaria hacia Bahréin han sido interceptados sin que se hayan producido daños en el equipamiento estadounidense ni heridos entre el personal estadounidense", ha asegurado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en un mensaje difundido en redes sociales.

Tras rechazar que el ataque haya cumplido sus objetivos, el CENTCOM ha incidido en que las fuerzas estadounidenses y las aliadas "mantienen un alto nivel de vigilancia" sobre la situación en el entorno del golfo Pérsico.

Teherán ha reivindicado este martes un nuevo ataque contra "un sistema de radar" del Ejército de Estados Unidos en una base militar en Bahréin, en lo que ha descrito como una respuesta a las "continuas violaciones" de su espacio aéreo por parte de drones estadounidense.

El Ejército de Bahréin subrayó que los sistemas de defensa antiaérea del país interceptaron "varios alevosos ataques iraníes antes de que pudieran alcanzar sus objetivos", sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales en su territorio. En un comunicado, ha denunciado el "enfoque hostil sistemático" de Irán, denunciando los "ataques dirigidos contra Bahréin".

DENUNCIA DE LOS "CONTINUOS E ILÍCITOS ATAQUES" DE IRÁN

Por su lado, el Ministerio de Exteriores bahreiní ha señalado su condena de "los continuos e ilícitos ataques iraníes" contra el país, "incluidos los ataques aéreos que los sistemas de defensa antiaérea de la Fuerza de Defensa de Bahréin interceptaron y destruyeron antes de que pudieran alcanzar sus objetivos".

De esta forma, Manama ha denunciado estas acciones como una "flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial" del reino del Golfo apuntando a que lleva a una "peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad regional".

Avisa de que estos ataques constituyen vulneraciones de la Carta de Naciones Unidas, las normas del Derecho Internacional, los principios de buena vecindad, así como de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU por lo que reitera que Bahréin se "reserva el derecho a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos y residentes".

De esta forma, exige al Consejo de Seguridad de la ONU que "cumpla con sus responsabilidades y adopte medidas firmes y disuasorias que obliguen a Irán a poner fin inmediata y completamente a sus actos de agresión".