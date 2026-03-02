Publicado 02/03/2026 14:59

Bahréin.- AMP.- La Embajada de EEUU en Bahréin cierra sus puertas tras los últimos contraataques de Irán

La legación diplomática alerta de que "grupos terroristas" planean atentados en Bahréin en plena ofensiva contra Irán

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - AFP7 VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en Bahréin ha anunciado este lunes que cierra sus puertas de forma indefinida, en medio de la respuesta de Irán a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Debido a las tensiones regionales, la Embajada de Estados Unidos permanece cerrada. Comunicaremos cuándo la Embajada vuelve a sus operaciones normales", ha apuntado en un breve comunicado.

Horas antes, la legación había alertado de que existe un alto riesgo de que "grupos terroristas" intenten llevar a cabo atentados en el país, en medio del aumento de las tensiones por la citada ofensiva conjunta contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo.

"Los grupos terroristas y quienes se inspiran estas organizaciones tienen la intención de atacar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Estos grupos terroristas siguen planeando posibles atentados en Bahréin. Los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia", ha afirmado en un comunicado.

Así, ha recomendado a sus ciudadanos en Bahréin que "ejerzan cautela y mantengan la vigilancia", dado que "continúan los ataques con drones y misiles por parte de Irán". "La Embajada de Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos en Bahréin que los hoteles podrían ser un objetivo de ataque, por lo que les anima a evitar los hoteles en Manama", ha zanjado.

