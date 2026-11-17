Archivo - Lanzamiento de un dron durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/Sepahnews via ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este martes un nuevo ataque contra "un sistema de radar" del Ejército de Estados Unidos en una base militar en Bahréin, en lo que ha descrito como una respuesta a las "continuas violaciones" de su espacio aéreo por parte de drones estadounidenses.

"En respuesta a las continuas violaciones del espacio aéreo de la República Islámica de Irán por parte de drones del invasor Ejército estadounidense, y en continuación de las exitosas operaciones defensivas y de guerra electrónica de la Guardia Revolucionaria (...), se ha llevado a cabo esta mañana una operación de precisión contra un sistema de radar perteneciente a las fuerzas invasoras estadounidenses en la base Sheij Isa, en Bahréin", ha dicho.

Así, ha recalcado que "esta acción se enmarca en la respuesta a los movimientos hostiles de las fuerzas estadounidenses en la región", al tiempo que ha reiterado que "las continuadas violaciones del espacio aéreo del país y el uso de bases e instalaciones militares en la región para llevar a cabo acciones hostiles contra Irán no quedarán sin respuesta".

En este sentido, ha incidido en que "la responsabilidad de las consecuencias de estas acciones recae en los comandantes del agresor Ejército estadounidense", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Tras ello, el Ejército de Bahréin ha asegurado en un comunicado publicado a través de redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea del país han interceptado "varios alevosos ataques iraníes antes de que pudieran alcanzar sus objetivos", sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales en su territorio.

"Irán continúa con su enfoque hostil sistemático a través de sus ataques dirigidos contra Bahréin", ha lamentado, al tiempo que ha incidido en que "todas las ramas y unidades" de las Fuerzas Armadas bahreiníes están "en máximo estado de alerta y plenamente preparadas para emprender acciones defensivas" para proteger el país de estos ataques.

Las fuerzas iraníes han lanzado en los últimos días varios ataques contra objetivos estadounidenses en Bahréin en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra Irán y sus actividades militares en la zona, en el marco del conflicto abierto a finales de febrero en Oriente Próximo por la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.