Archivo - September 25, 2024, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the Kingdom of Bahrain, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg, Russia. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin han anunciado este miércoles la interceptación de varios drones lanzados en las últimas horas por Irán contra el país, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños y sin que las furezas iraníes hayan reivindicado por ahora la autoría del ataque.

Las Fuerzas Armadas bahreiníes han señalado en un breve comunicado publicado a través de redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea "interceptaron con éxito varios ataques aéreos traicioneros iraníes".

"Irán continúa su sistemática postura hostil a través de ataques malignos contra Bahréin", han subrayado, horas después de que las autoridades emitieran alertas ante posibles amenazas y reclamaran a la población "actuar con cautela", tras los últimos ataques lanzados por Irán contra activos militares de Estados Unidos en territorio bahreiní.

El Ministerio del Interior bahreiní ha informado tras ello de que "la Defensa Civil ha evacuado un edificio de varias plantas en el Zoco Uaqif", un mercado tradicional en la capital bahreiní, Manama, "como medida de precaución" ante un incendio que se había producido en el mismo y que ya ha sido extinguido sin que se hayan registrado heridos. "Se están llevando a cabo investigaciones para determinar la causa del incendio", ha indicado la cartera, sin vincular lo sucedido a las alertas emitidas durante la madrugada.

Estas nuevas alertas ha llegado después de que, en las últimas 24 horas, Irán haya reivindicado un nuevo ataque contra un "sistema de radar" del Ejército de Estados Unidos en Bahréin y, horas después, las fuerzas estadounidenses hayan asegurado haber interceptado drones lanzados por la República Islámica contra instalaciones militares.

Las fuerzas iraníes han lanzado en los últimos días varios ataques contra objetivos estadounidenses en Bahréin en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra Irán y sus actividades militares en la zona, en el marco del conflicto abierto a finales de febrero en Oriente Próximo por la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Además, la inestabilidad regional también ha afectado a Kuwait, donde, a última hora de este martes, las Fuerzas Armadas kuwaitíes han anunciado que sus sistemas de defensa antiaérea están repeliendo ataques con "drones hostiles" sobre su territorio, sin que por el momento haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales ni se haya señalado la autoría de los lanzamientos.

CONDENA DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL GOLFO

Por su parte, el Consejo de Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) ha condenado "en los términos más enérgicos" y a través de su secretario general, Hasem Mohamed Albudaiwi, los "reiterados y continuos ataques alevosos por parte de Irán contra el Reino de Bahréin". "Esta persistencia en la agresión refleja la intención constante de Irán de socavar la seguridad y la estabilidad de la región", ha denunciado.

Asimismo, Albudaiwi ha instado a "la comunidad internacional y, en particular, al consejo de Seguridad" de Naciones Unidas a "asumir sus responsabilidades, aplicar las resoluciones pertinentes y adoptar medidas firmes y eficaces para poner fin a estos ataques y evitar que vuelvan a producirse".

"Los Estados del CCG permanecen unidos junto al Reino de Bahréin, respaldando todas las medidas que este adopte para proteger su seguridad y defender su soberanía", ha espetado el secretario general antes de concluir recalcando que "cualquier ataque" contra Bahréin "constituye una vulneración de la seguridad de todos los Estados miembros" del bloque.