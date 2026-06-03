Detenidas 15 personas en Bahréin por supuestos vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní

Archivo - June 9, 2024, Saint Petersburg, Russia: The flag of the Kingdom of Bahrain, seen in the gallery of flags of the participating countries in the framework of St. Petersburg International Economic Forum 2024 - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin han anunciado este miércoles la detención de 15 personas a las que acusa de seguir instrucciones de la Guardia Revolucionaria iraní en su territorio.

El Ministerio del Interior bahreiní así lo ha dado a conocer en un comunicado en el que señala que los detenidos "actúan (...) sobre el terreno" como agentes de la Guardia Revolucionaria iraní en Bahréin, donde "se dedican a poner en práctica las instrucciones incitadoras (del cuerpo) influyendo en los ciudadanos" del país.

Las autoridades de Bahréin han arrestado a decenas de personas bajo acusaciones similares, por presunta pertenencia o colaboración con el partido-milicia chií Hezbolá o por supuestamente apoyar los ataques de Irán, desde que Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.