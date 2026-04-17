Balcanes.- El primer ministro de Kosovo apela a las izquierdas europeas para integrar los Balcanes en la UE

Archivo - El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti - TWITTER ALBIN KURTI - Archivo

"La geopolítica es demasiado importante para dejarla en manos de la derecha", afirma

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, ha pedido la ayuda de las izquierdas europeas para conseguir la integración de los Balcanes occidentales a la Unión Europea (UE): "Después podría ser demasiado tarde".

En una intervención en la primera jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) este viernes, ha afirmado que "cuanto más detiene este compromiso la UE, peor", tanto para los Balcanes como para la propia UE.

"A través de la integración de los Balcanes occidentales, la UE haría un movimiento decisivo en contra de las amenazas para la seguridad en todo el continente", ha asegurado.

Asimismo, ha apuntado que esta integración ofrece a los Balcanes occidentes "la oportunidad para la democratización y el desarrollo socioeconómico".

Kurti ha lamentado que desde las izquierdas no se considera la geopolítica un tema prioritario, pero ha asegurado que esto debe cambiar: "La geopolítica es demasiado importante para dejarla en manos de la derecha".

CUMBRE PROGRESISTA

El primer ministro ha afirmado estar agradecido por la oportunidad de contribuir a la discusión que se está produciendo en el marco del Global Progressive Mobilisation (GPM) "superando los desacuerdos internos de la izquierda precisamente cuando las presiones globales están aumentado".

"Ahora más que nunca, la izquierda debería demostrar claridad, liderazgo y resolución. Por lo tanto, organizar esta conferencia en sí misma marca un milagro histórico", ha agregado.