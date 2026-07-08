Aumentan a cinco los muertos por un corrimiento de tierra en escuela de un campo de refugiados rohingya

Archivo - Un hombre camina por uno de los campos de refugiados que conforman el gran asentamiento de rohingyas de Cox's Bazar, en Bangladesh. - MIRJA VOGEL - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas, cuatro estudiantes y una profesora, han muerto este miércoles por un corrimiento de tierra en una escuela situada en uno de los campo de refugiados rohingya de Ujiya, en Cox's Bazar, el sureste de Bangladesh, donde se han registrado recientemente fuertes precipitaciones.

Los servicios de rescate, que se han desplazado hasta la zona afectada, han puesto en marcha una serie de labores de búsqueda para dar con los supervivientes, después de que varios residentes hayan afirmado que dentro del colegio religioso, una madrasa, había al menos 30 menores.

El último balance de muertos lo ha ofrecido la Oficina del Comisionado para la Ayuda a los Refugiados y la Repatriación (RRRC), cuyo portavoz Mohamad Mizanur Rahman ha confirmado las identidades y edades de los fallecidos. Las víctimas son Rashida Begum, de 13 años; Umme Nejatul, de 13; Umme Salma, de 12; Abdus Shukur; y Umaisa Bibi, de 13; mientras que la profesora ha sido identificada como Shahida pero se desconoce su edad por el momento.

El incidente ha tenido lugar en el campo número 5 de Ujiya, cuando una de las laderas adyacentes al colegio se ha derrumbado sobre las 14.00 horas (hora local).

Hace tan solo dos días, otras nueve personas, ocho de ellas pertenecientes a la minoría birmana rohingya, murieron a causa de una serie de corrimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias en la misma zona del país.

Cerca de 1,2 millones de rohingyas han llegado al país en la que es una de las peores crisis de refugiados del mundo. La mayoría llega a Bangladesh huyendo de la violencia tras la fuerte campaña militar puesta en marcha en 2017 por el Ejército birmano. Desde entonces, viven en 33 campos situados en Ujiya y Teknaf, en Cox's Bazar.