El líder del Partido Nacionalista de Bangladesh jura el cargo como nuevo primer ministro

El líder del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Tarique Rahman. - Europa Press/Contacto/Abu Sufian Jewel

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, ha jurado este martes el cargo de primer ministro del país a medida que se conforma el nuevo Gobierno y que los diputados asumen sus respectivos escaños tras las elecciones celebradas la semana pasada, las primeras desde la caída en 2024 del Gobierno de la ex primera ministra Sheij Hasina.

Rahman coge así el testigo del hasta ahora primer ministro de transición, el Nobel de la Paz Muhamad Yunus, en un país de unas 170 millones de personas. Asimismo, un total de 25 ministros han jurado sus cargos ante el presidente del país, Mohamed Shahabudin, en el marco de una ceremonia en Daca, la capital del país, según informaciones del diario 'The Star'.

Todos ellos han participado en el evento, que ha tenido lugar poco después de que los diputados juraran el cargo ante el jefe de la Comisión Electoral, Nasir Uddin, y eligieran a Rahman como candidato, tal y como establece la legislación del país.

Rahman, de 60 años, preside el BNP y forma parte de una de las dinastías políticas más importantes del país. Su formación se hizo con una amplia victoria en los comicios y obtuvo 212 diputados frente a los 76 de la alianza encabezada por el Jamaat-e-Islami --de un total de 300 escaños--.

"Esta victoria pertenece al pueblo que aspira a una democracia y que se ha sacrificado", ha afirmado Rahman, al tiempo que ha explicado que esta nueva senda "está a punto de comenzar". "La situación está marcada por una economía frágil propiciada por un régimen autoritario, unas instituciones debilitadas y un deterioro del Estado de Derecho", ha aseverado.

Además, ha prometido restaurar la estabilidad y propiciar un crecimiento económico tras meses de crisis. Por ello, ha instado a todos los partidos a permanecer unidos en un país polarizado por años de rivalidades.

Durante la ceremonia han estado presentes su mujer, Zubaida Rahman, además de su hija Zaima y otros miembros de su familia, quienes han presenciado la gran ovación protagonizada por los diputados a su entrada en el hemiciclo.

NUEVO GOBIERNO

El Ejecutivo de Rahman está formado por 25 ministros --todos ellos diputados a excepción de dos tecnócratas-- y 24 secretarios de Estado, quienes pasarán a estar bajo la batuta del líder del BNP. Así, Bangladesh cuenta ahora con un nuevo Gobierno que inicia su andadura a manos de la citada formación tras casi dos décadas fuera del poder.

Los dos tecnócratas son Jalilur Rahman y Mohamad Amin Rashid. A ellos se suman decenas de ministros, como Mirza Fajrul Islam Alamgir, Amir Joshru Mahmud Chowdhury, Salahudin Ahmed (uno de los líderes de la formación), Iqbal Hasán Mahmud, Abdul Awal Mintoo, Kazi Shah Mofazzal Hosain Kaikobad, Mizanur Rahman Minu y Nitai Roy Chowdhury, entre otros.

Rahman es hijo de la ex primera ministra Jaleda Zia y el expresidente Ziaur Rahman, asesinado en 1981, y regresó al país el pasado mes de diciembre tras pasar 17 años en el exilio en Londres, la capital británica, donde llevaba residiendo desde 2008.

Zia fue primera ministra en tres ocasiones y es una figura histórica relevante en la política del país asiático. Murió a los 80 años el pasado mes de diciembre. La victoria del BNP podría ahora consolidar el regreso al poder de la formación casi dos décadas después.

Durante su exilio fue condenado en rebeldía por cargos de blanqueo, corrupción y un supuesto plan para asesinar a Hasina, si bien su partido ha defendido su inocencia y ha argumentado que se trata de sentencias motivadas políticamente para desacreditarle y evitar que se presentara a las elecciones. Tras la caída de Hasina, los tribunales revocaron estas condenas, lo que allanó el camino para su regreso y su liderazgo.