MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 personas han muerto este martes a causa de un incendio registrado en un almacén de productos químicos y una fábrica textil adyacente en Dacca, la capital de Bangladesh, según ha informado el Cuerpo de Bomberos.

Talha Bin Jasim, portavoz del Servicio de Bomberos del Departamento de Defensa Civil, ha indicado que muchos de los cuerpos sin vida se corresponden con trabajadores que se encontraban en la tercera planta del inmueble, situado en el barrio de Mirpur, en el norte de la ciudad.

En este sentido, ha alertado de que la cifra de muertos podría aumentar durante las próximas horas, a medida que los bomberos tratan de extinguir las llamas. De momento, tres personas han resultado gravemente heridas y han sido trasladadas a un hospital de la zona.

El jefe del Gobierno de transición de Bangladesh, Muhamad Yunus, ha expresado su pesar por lo sucedido y ha trasladado sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas y los afectados. "Quiero manifestar mi más profunda conmoción y tristeza por las trágicas muertes que han tenido lugar debido al devastador incendio en la fábrica textil y el almacén de productos químicos de Shialbari, en Mirpur", ha aseverado.

"La pérdida de vidas inocentes en este trágico accidente es muy dolorosa. Estamos con las familias afectadas en estos momentos de luto", ha afirmado Yunus, que ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha pedido a las autoridades investigar la causa del incidente para garantizar la "asistencia" a las víctimas y familiares.

Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego se inició en el almacén, que pertenece a una compañía farmacéutica, debido a una explosión de productos químicos que provocó la propagación de un gas tóxico, según informaciones recogidas por el diario 'The Daily Star'.

Esto ha podido provocar que muchas de las víctimas mortales hayan perecido por la inhalación de gases y no tanto por las consecuencias de las llamas, tal y como ha explicado el director del Servicio de Bomberos, Mohamad Tajul Islam Chowdhury.

"He inspeccionado la planta situada junto a la fábrica textil y las llamas no han podido ser sofocadas de momento. Es extremadamente peligroso, así que no estamos dejando a nadie entrar, ni siquiera a los bomberos", ha explicado, al tiempo que ha pedido a los periodistas y autoridades locales abstenerse de aproximarse a la zona por motivos de seguridad.

Bangladesh registra un gran número de incidentes de este tipo cada año, especialmente debido a negligencias, así como a la falta de estándares de seguridad y protocolos antiincendios.