Bangladesh.- AMP.- Mirza Fajrul Islam Alamgir es elegido nuevo presidente de Bangladesh

Archivo - Imagen de archivo del Parlamento de Bangladesh durante una protesta. - Zabed Hasnain Chowdhury/SOPA Ima / DPA - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mirza Fajrul Islam Alamgir, candidato del Partido Nacionalista de Bangladesh, ha sido elegido este jueves como nuevo presidente del país en una votación celebrada en el Parlamento después de que el hasta ahora jefe de Estado, Mohamed Shahabudin, presentara su dimisión alegando "problemas y complicaciones médicas" tras cumplir poco más de la mitad de su mandato.

El proceso, que comenzó a las 14.00 horas (hora local), ha permitido votar a los 350 diputados que conforman la Cámara, llamada Jatiya Sangsad, que se han decantado por el que ya partía como favorito dada la mayoría de los diputados de la formación en el Parlamento, según informaciones del diario 'The Daily Star'.

Así, se ha hecho con un total de 255 votos a favor frente al otro candidato, Oli Ahmed, elegido por la oposición, un antiguo miembro del Ejército que forma parte del partido islamista Jamaat-e-Islami.

Shahabudin había jurado como presidente en abril de 2023 ante la entonces presidenta del Parlamento, Shirin Sharmin Choudhury. Shahabudin fue el candidato de la Liga Awami de Hasina, formación que se encontraba en el poder y que ha sido ilegalizada a raíz de las fuertes protestas en el marco de la Ley Antiterrorista.

Bajo el sistema parlamentario de Bangladesh, la Presidencia es en gran medida un cargo ceremonial dado que el poder ejecutivo reside en el cargo de primer ministro. Ahora, solo dos candidatos han sido elegidos para disputarse el cargo.

El Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) ha nombrado a Mirza Fajrul Islam Alamgir, que parte como favorito para convertirse en el próximo presidente dado que la formación cuenta con más de dos tercios de la mayoría en la Cámara.