Bangladesh.- El Supremo de Bangladesh rechaza poner en libertad a la ex primera ministra Zia

Publicado 12/12/2019 13:32:10 CET

DACA, 12 Dic. (DPA/EP) -

El Tribunal Supremo de Bangladesh ha rechazado la puesta en libertad de la ex primera ministra Jaleda Zia, que se encuentra en prisión por cargos de corrupción, a pesar de su estado de salud.

Sus abogados han trasladado a la corte que Zia está muy enferma pero un grupo de seis jueces liderados por el presidente del Tribunal Supremo bangladesí, Syed Mahmud Hossain, ha denegado la petición después de comprobar su informe médico, ha indicado el fiscal general, Mahbubey Alam.

Sin embargo, Alam ha señalado que el Tribunal le ha pedido al Gobierno que mejore el tratamiento médico que está recibiendo Zia por sus 74 años.

"Hemos pedido la libertad bajo fianza por razones humanitarias ya que la ex primera ministra está gravemente enferma y está empeorando día tras día", ha afirmado a los medios de comunicación uno de los abogados de Zia Zainul Abedin. También, ha añadido que no se esperaban esta decisión ya que ha asegurado que el Tribunal no tenía "ninguna razón" para rechazarla.

Zia encabeza el opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) y se encuentra en prisión desde febrero de 2018 cuando fue condenada a cinco años de cárcel, una pena que fue duplicada más tarde por otro tribunal jerárquicamente superior, por apropiación indebida de fondos destinados a niños huérfanos.

Además, también ha sido condenada a siete años de cárcel por recaudar dinero para una organización benéfica de fuentes desconocidas entre 2001 y 2006, cuando ocupaba el cargo de primera ministra.

La ex primera ministra padece de artritis además de otros problemas médicos por lo que tuvo que ser trasladada de la prisión al hospital en abril después de que empeorara su estado de salud.