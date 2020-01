BCE.- El BCE revisará "con apertura de miras" la definición de estabilidad de precios y su análisis económico

Publicado 23/01/2020 16:02:49 CET

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido que la formulación de estabilidad de precios y su análisis económico y monetario serán las partes fundamentales de la revisión de su estrategia de política monetaria, que ha comenzado este jueves y finalizará antes de que termine 2020.

La estrategia de política monetaria se adoptó en 2008 y algunos de sus elementos se clarificaron en 2003. Desde entonces, no ha habido ninguna modificación. "No podemos operar de la forma en la que lo hacíamos en 2003, lo que no significa que tengamos que cambiar esto, aquello y lo otro, sino que tenemos que mirar de forma amplia a la efectividad de nuestra política monetaria", ha subrayado la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la rueda de prensa posterior a la reunión que la institución ha mantenido este jueves.

Lagarde no ha dado una fecha concreta de cuándo finalizará la revisión. En su lugar, ha indicado que "habrá concluido cuando haya concluido", aunque estima que será en torno a noviembre o diciembre.

El banco central ha argumentado que, desde 2003, la economía de la zona euro y mundial han experimentado "cambios estructurales profundos", como la tendencia a la baja del crecimiento, relacionada con el descenso de la productividad y el envejecimiento de la población, junto con el legado de la crisis financiera. Esto ha conducido a una bajada generalizada de los tipos de interés, reduciendo el margen del BCE y de otros bancos centrales para relajar la política monetaria empleando instrumentos convencionales frente a acontecimientos cíclicos adversos.

"La amenaza para la sostenibilidad del medio ambiente, la rápida digitalización, la globalización y la evolución de las estructuras financieras han transformado también el entorno en el que opera la política monetaria, incluida la dinámica de la inflación", ha explicado la autoridad.

Para hacer frente a estos retos, el Consejo de Gobierno evaluará si es necesario ajustar algunos de los elementos de la estrategia de política monetaria. Entre ellos estarán la formulación de estabilidad de precios (que actualmente es "cerca, pero por debajo del 2%) y los enfoques e instrumentos para lograrla. También abarcará otros aspectos, como la estabilidad financiera, el empleo y la sostenibilidad del medio ambiente.

Asimismo, examinará la forma en que debería actualizarse el análisis económico y monetario mediante el que el BCE evalúa los riesgos para la estabilidad de precios, teniendo también en cuenta las tendencias nuevas y actuales. Por último, se revisarán también las prácticas de comunicación.

Lagarde ha asegurado que el medio ambiente y la sostenibilidad "son muy prominentes" en la revisión de la estrategia. "El 'staff' del BCE ya está comprobando si los riesgos climáticos son incorporados de manera apropiada en nuestro marco de gestión de riesgos", ha apostillado la banquera.

"Es difícil no estar de acuerdo con que el cambio climático es un riesgo para la estabilidad financiera, una amenaza que es difícil de medir", ha dicho. La exministra francesa ha afirmado que es "consciente" de que habrá un debate sobre cuál es el papel de los bancos centrales con respecto al cambio climático, pero que ni siquiera intentarlo ya es fracasar en ese aspecto. "Exploraremos cada área en la que podamos tomar parte", ha puntualizado.

El BCE también incluirá en su revisión un estudio sobre los potenciales efectos negativos como consecuencia de los tipos de interés bajos o negativos que se han alcanzado durante la última década.