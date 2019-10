BCE.- Lagarde dice que Alemania y Países Bajos deberían gastar más

Publicado 30/10/2019 12:50:21 CET

Christine Lagarde, que desde este viernes asume la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), tras dirigir durante los últimos ocho años el Fondo Monetario Internacional (FMI), considera que los países con superávit presupuestario como Alemania o Países Bajos no han hecho lo suficiente para apoyar el crecimiento mediante un mayor gasto público.

En una entrevista con la emisora francesa RTL, recogida por Europa Press, la próxima presidenta del BCE ha opinado que las políticas de estímulo estaban "bien coordinadas" inmediatamente después de la Gran Recesión, aunque ha criticado que "desde entonces, los países y especialmente aquellos con espacio fiscal realmente no han hecho los esfuerzos necesarios".

"Obviamente estamos pensando en países que tienen superávits crónicos, como los Países Bajos, Alemania y otros países", ha señalado la francesa.

"¿Por qué no utilizar este excedente presupuestario e invertir en infraestructuras? Lo cual creemos que es muy necesario entre nosotros", se ha preguntado la ex directora gerente del FMI. "¿Por qué no invertir en educación, en innovación para permitir un mejor reequilibrio en presencia de desequilibrios actuales?", ha abundado.

De este modo, Lagarde recoge el testigo de Mario Draghi, quien ha enfatizado en sus últimas apariciones como presidente del BCE la importancia de que la política fiscal de la zona euro y de los gobiernos nacionales asuma un rol protagonista que facilite y acentúe los efectos del esfuerzo de la política monetaria.

A nivel global, Lagarde ha destacado la "precariedad y fragilidad" del crecimiento, señalando que la evolución actual responde no solo a riesgos de naturaleza cuantitativa, aunque ha advertido de que existe un "efecto directo bastante menor cuando se mira el impacto de la política estadounidense hacia China.