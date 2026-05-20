Belarra reconoce que "no pinta bien" para Zapatero el auto que sustenta su imputación

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reconocido este miércoles que "no pinta bien" el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al imputarle en el marco de la investigación del caso 'Plus Ultra'.

"No pinta bien el auto", ha comentado brevemente Belarra a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, cuestionada por el contenido de esta resolución judicial que sitúa a Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

La líder de la formación 'morada' ha modulado su discurso tras alertar inicialmente este martes que dicha imputación mostraba que la "derecha le tenía muchas ganas", aunque también consideraba que el Gobierno "cada vez lo tiene más difícil" si no enfrenta tanto la corrupción como la "guerra sucia judicial".

"No deja de ser sorprendente (la imputación) teniendo un expresidente como Mariano Rajoy, que montó la 'policía política' para proteger a sus corruptos y perseguir a sus adversarios; teniendo un expresidente como Aznar, que es un criminal de guerra; o teniendo a Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual", lanzó Belarra.

CONTENIDO DEL AUTO

El juez Calama indica en su auto para citar a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Esa supuesta trama tendría como finalidad, indica, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia.