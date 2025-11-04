Bélgica.- AMP.- Bélgica cierra su espacio aéreo por la presencia de drones en el aeropuerto de Bruselas

October 14, 2025, Brussels, Belgium: Cancelled flights at Brussels Airport pictured during a national strike on Tuesday 14 October 2025, in Zaventem. All the departing flights are cancelled as a part of a national day of action to protest against the aust - Marius Burgelman / Zuma Press / ContactoPhoto

BRUSELAS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades belgas han cerrado este martes por la noche su espacio aéreo como medida de seguridad por la presencia de drones que estaban sobrevolando el aeropuerto de la capital, Bruselas.

"Actualmente está cerrado debido a la presencia de drones en el espacio aéreo. Reabrimos hace poco. (Pero) han vuelto a aparecer drones", ha dicho declaraciones a Europa Press Kurt Verwilligen, portavoz de Skeyes, responsable de la seguridad y el control aéreo en Bélgica.

Minutos, el aeropuerto ha indicado que "no hay vuelos de salida ni de llegada en el aeropuerto" por el avistamiento de vehículos aéreos ni tripulados". "Les mantendremos informados en cuanto dispongamos de más información", según un comunicado.

Los aeropuertos han cerrado su tráfico aéreo sobre las 20.00 horas (hora local) para reabrir sobre las 21.00 horas y volver a cerrar minutos más tarde.

En un primer momento, las autoridades desviaron los vuelos al aeropuerto de Lieja antes de que este también informara de la presencia de drones en sus inmediaciones. Por ello, los aviones han sido desviados a Maastricht y Colonia.