El Consejo Nacional de Seguridad belga se reunirá de urgencia mañana para examinar incursión de drones

BRUSELAS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, ha convocado con carácter de urgencia el Consejo Nacional de Seguridad para que el Gobierno evalúe este jueves, junto a los servicios de inteligencia y seguridad, la presencia de drones la noche del martes en varios puntos del territorio y que obligó a suspender el tráfico aéreo en el país.

Así lo ha avanzado en declaraciones a la cadena RTL el ministro de Interior, Bernard Quintin, quien ha confirmado de que por el momento las autoridades "desconocen el origen" de los drones avistados cerca de los aeropuertos de Bruselas y Lieja y "otras zonas del territorio", en referencia a las bases militares de Schaffen, Kleine-Brogel y Florennes.

El ministro ha explicado que las autoridades portuarias y aéreas vigilan la situación desde los primeros avistamientos en torno a las 20:00 horas del martes, que obligaron a cerrar el tráfico aéreo.

Fuentes del Gobierno de Wever precisaron más tarde que la reunión del Consejo Nacional de Seguridad está convocada para las 10:00 horas del jueves y está previsto que se alargue hasta el mediodía.

Un portavoz de Skeyes, el organismo encargado del control y seguridad del tráfico aéreo en Bélgica, informó a Europa Press de que el espacio aéreo fue cerrado tras los primeros avistamientos y que, tras un primer intento de reanudar la actividad poco después, el tráfico debió ser suspendido de nuevo al detectar de nuevo drones cerca de los aeropuertos de Bruselas y Lieja.

"Creo que hay que tomar las cosas en serio, con calma y seriedad", ha dicho el ministro al ser preguntado en la RTL si cree que la seguridad del país está en riesgo.

De este modo, Quintin ha explicado que está habiendo reuniones de coordinación entre los servicios de seguridad y autoridades implicadas para evaluar una situación "cuyo impacto es muy nuevo" y que no afecta únicamente a Bélgica, en referencia a los avistamientos que en los últimos meses se han registrado en otros países de la UE.

"Es necesario que veamos cómo contar con sistemas de detección e identificación que sean útiles y poder, justamente, llegado el caso, ver cómo se pueden neutralizar esos drones", ha remachado el ministro de Interior.

Entretanto, la actividad aérea recupera progresivamente la normalidad en los aeropuertos afectados, aunque en el caso del aeropuerto internacional de Bruselas seguirá habiendo cancelaciones y retrasos a lo largo de este miércoles, según indican desde la infraestructura. El aeropuerto de Charleroi, a unos 50 kilómetros al sur de la capital, informa de que espera operar sin impacto este miércoles.