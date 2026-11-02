La dimisión del primer ministro belga queda en el aire mientras el rey inicia consultas con la coalición

Prime Minister Bart De Wever (L) arrives for a meeting at the Royal Palace, on Monday 2 November 2026 in Brussels. With budget talks having failed to reach a conclusion, Bart De Wever is expected to present his government’s resignation to the King. - NICOLAS MAETERLINCK / Belga Press / Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ha presentado este lunes la dimisión de su Gobierno al rey Felipe, que por ahora deja su decisión en suspenso hasta el viernes, tras el fracaso de la última ronda de las negociaciones presupuestarias de este pasado domingo, condicionadas por la enorme deuda pública del país.

La Casa Real ha comunicado formalmente la decisión del monarca en un agrio comunicado en el que pide "sentido de la responsabilidad" a todas las partes porque ahora mismo es el peor momento posible, en medio de "fuertes incertidumbres geopolíticas y importantes desafíos económicos", para que estalle "una crisis política prolongada".

Bélgica acumula una deuda pública estimada en 735.000 millones de euros, más 110% de su Producto Interior Bruto, muy por encima del límite máximo del 60% que permite la UE.

Los nuevos presupuestos contenían ajustes por unos 10.000 millones de euros hasta 2029, una cantidad imposible de reconciliar en el seno de la llamada "Coalición Arizona" que dirige De Wever y comprende a Nueva Alianza Flamenca, los dos partidos democristianos (Les Engagés, de Valonia, y CD&V, de Flandes), el liberal valón Movimiento Reformador y el socialista flamenco Vooruit.

La dimisión del Gobierno no implica la suspensión automática de las conversaciones pero las perspectivas son muy aciagas: hasta la decisión del rey, existía una fecha límite extraoficial para resolver las negociaciones fijada para este próximo martes, porque el Parlamento debe aprobar estas cifras antes de fin de año.

De lo contrario, el presupuesto deberá fijarse a través de pagos mensuales provisionales.

DECEPCIÓN EN LA CASA REAL

La Casa Real no ha podido esconder su decepción por la falta de consenso exhibida hasta ahora por la coalición. El monarca, apunta, "lamenta la ausencia de un acuerdo destinado a dotar al país de un presupuesto creíble y a la altura de los desafíos actuales".

"En un contexto marcado por fuertes incertidumbres geopolíticas y importantes desafíos económicos, el país no puede permitirse una crisis política prolongada", reprocha la Casa Real, que exige "sentido de responsabilidad a cada uno" y "exhorta a la totalidad de las partes interesadas a que prevalezca el interés general y el espíritu de compromiso".