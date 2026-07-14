14 July 2026, Belgium, Brussels: Emergency workers secure the scene of a fatal fire at the OXY building undergoing renovation near Place De Brouckere. According to the local labour inspection service, several bodies were discovered inside a lift shaft aft - Emile Windal/Belga/dpa

BRUSELAS 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y cuatro permanecen desaparecidas tras el incendio declarado a primera hora de este martes en un gran edificio en el centro de Bruselas, que no estaba habitado porque estaba en renovación pero en el que se encontraban en el momento del suceso numerosos operarios trabajando en la obra.

Según las primeras informaciones ofrecidas por las autoridades, el fuego se inició en el segundo piso del edificio OXY, pero se propagó por el hueco del ascensor, bloqueando al menos dos ascensores en los que los servicios de bomberos y emergencias buscan a las víctimas.

La Autoridad del Trabajo, por medio de su portavoz Brecht Speybrouck, ha confirmado que se han encontrado "varias víctimas" mortales en uno de los ascensores bloqueados, pero ha avisado de que si en él no se encuentran los cuerpos de las seis personas dadas por desaparecidas inicialmente, deberán buscar más víctimas en el segundo ascensor, cuyo acceso es más complejo.

El edificio OXY, antiguamente sede administrativa del Ayuntamiento del distrito de Bruselas centro, está siendo rehabilitado para ser convertido en un edificio de apartamentos y locales de ocio, incluido un hotel de lujo y varios restaurantes, por lo que en el momento del suceso se encontraban numerosos obreros en el interior, en su mayoría desalojados antes de que se propagara el fuego por los ascensores.

Aunque el incendio se declaró a primera hora de la mañana y el fuego fue controlado poco después, los servicios de emergencias no han podido extraer los primeros cuerpos hasta la tarde, debido a las dificultades de llegar hasta los ascensores afectados.

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, y el rey Felipe de los Belgas se han desplazado pasadas las 16:00 horas a la zona del siniestro para conocer de primera mano la situación y expresar sus condolencias.