Bélgica.-AMP.- La Policía ve "inofensivos" los paquetes sospechosos por los que se evacuó estación principal de Bruselas

Archivo - 24 November 2025, Belgium, Brussels: Few people stand on the quay at the Gare du Midi - Zuidstation (Brussels South) on the first day of a 72 hours national strike called by trade unions of railway public transport, in Brussels. Maintaining the - Dirk Waem/Belga/dpa - Archivo

BRUSELAS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía federal belga considera "inofensivos" los paquetes sospechosos que esta tarde han despertado la alarma en una de las principales estaciones de ferrocarril en Bruselas, la de Midi (sur), que ha sido completamente evacuada y provocado el paro del tránsito de trenes con salida y llegada a la capital belga.

Un portavoz de la Policía ha trasladado a los medios que un total de tres paquetes han sido examinados en la misma estación y la conclusión de los efectivos del servicio de artificieros es que son "inofensivos".

La alerta se ha producido en torno a las 17.20 horas, cuando las autoridades han recibido un aviso que informaba de la presencia de "dos paquetes sospechosos", uno en un tren estacionado en el andén número 20 de Midi y otro en un andén diferente.

En declaraciones a la cadena pública RTBF, el revisor Patrick Jadoul ha explicado cómo ha encontrado una bolsa "abandonada" cuando hacía una ronda de seguridad y que en su interior encontró un mensaje que decía "explosivos y corrosivos", por lo que siguiendo los protocolos ha procedido a detener el tren para su desalojo.

Efectivos del servicio de desactivación de artefactos explosivos (SEDEE) se desplazaron al lugar y la estación ha sido totalmente evacuada, por lo que el tráfico de metro y tranvía, con paradas en la misma estación, también quedó detenido.

Según ha informado la compañía de ferrocarril belga, SNCB, "la circulación de los trenes está interrumpida" entre las estaciones sur y norte de Bruselas, por lo que el tráfico ferroviario con salida y llegada a la capital está "fuertemente perturbada". Tras desactivar la alerta se espera que el tráfico pueda reanudarse progresivamente.

La compañía aclara que está "a la espera de recibir más información por parte de las fuerzas del orden", al tiempo que apunta que la razón de la suspensión del tráfico es "la evacuación de la estación de Midi", sin dar más detalles sobre la situación.