Bélgica.- AMP2.- Cuatro muertos, dos de ellos menores, en la colisión de un tren con un minibús escolar en Bélgica

the scene of an accident between a train and a minivan, at the railway crossing Vierhuizen, in Buggenhout, Tuesday 26 May 2026. The accident happened around 8:15 am. Several people have been killed. According to initial reports, the level crossing was clo - DIRK WAEM / Belga Press / Europa Press / ContactoP

BRUSELAS 26 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, incluidos dos menores de 12 y 15 años, han fallecido este martes tras ser arrollado el minibús escolar en el que viajaban por un tren, en un accidente registrado en un paso a nivel en el municipio belga de Buggenhout (Flandes) y cuyas circunstancias están siendo aún investigadas por la Policía y la Fiscalía.

"Esta mañana se ha producido una trágica colisión entre un tren y un bus escolar. Cuatro personas han perdido la vida, incluidos dos niños", ha confirmado en un comunicado el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, quien ha agradecido también las numerosas muestras de solidaridad que Bélgica está recibiendo ya de otros países.

El ministro de Movilidad, Jean-Luc Crucke, citado por la cadena RTL ha indicado que en el siniestro han fallecido dos adolescentes de 12 y 15 años, el conductor (de 49 años) y el acompañante de los escolares (de 27 años).

Los otros cinco menores que viajaban en el vehículo han sido trasladados en estado crítico al hospital, si bien permanecen estables, según las primeras informaciones dadas por las autoridades oficiales tras el siniestro.

La empresa de ferrocarril SNCB, por su parte, ha informado de que ninguno de los pasajeros del tren implicado en el siniestro ha resultado herido.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 8:00 horas en Buggenhout cuando el vehículo escolar en el que viajaban nueve personas, entre ellas siete menores de un centro de educación especial próximo, ha sido arrollado por el tren.

En el momento de la colisión, las barreras del paso a nivel estaban bajadas y los semáforos en rojo, según han informado a los medios tanto el ministro de Movilidad como la gestora de la red ferroviaria, Infrabel, cuyo portavoz Thomas Baeken ha indicado que el tren estaba ya frenando porque se aproximaba a la estación y que "el maquinista accionó el freno de emergencia, pero no pudo evitar la colisión".

"En mi opinión, este es uno de los accidentes en pasos a nivel más graves que se han producido en Bélgica", ha lamentado Baeken en declaraciones a la cadena pública VRT.

El ministro belga de Seguridad e Interior, Bernard Quintin, y la responsable de Educación en Flandes, Zuhal Demir, han confirmado en sendos mensajes en redes sociales el trágico accidente y expresado sus condolencias a las familias de las "víctimas" y deseado una pronta recuperación a los heridos, sin precisar si hay ya un balance oficial de muertos y heridos.