Bélgica.- AMP2.- Al menos cinco muertos y 16 heridos graves por el incendio en un edificio de viviendas en Amberes

July 1, 2026, Antwerp, Belgium: Firefighters pictured at the scene of a fire in an apartment building in the August Vermeylenlaan street in Antwerp on Wednesday 01 July 2026. According to the first information the fire broke out on the eighth level of the - Europa Press/Contacto/Jonas Roosens

BRUSELAS 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grave incendio en un edificio de viviendas en la localidad belga de Amberes ha dejado este miércoles al menos cinco muertos y 16 heridos graves, según el último balance oficial tras el suceso, mientras los servicios de bomberos trabajan para terminar de extinguir el fuego y descartan que haya aún víctimas sin localizar en el inmueble.

Una portavoz de los Servicios de Socorro en declaraciones recogidas por los medios locales ofreció un primer balance de seis personas fallecidas, pero la Policía rebajó después la cifra oficial a cinco víctimas, aún sin identificar. También hay 16 heridos de gravedad, aunque su vida no corre peligro, según las autoridades.

El edificio de viviendas afectado forma parte de un complejo de dos inmuebles colindantes de diez plantas que dan cabida en total a 80 apartamentos en los que viven unas 200 personas, según ha informado la Policía local en un comunicado recogido por Europa Press, pero las autoridades no han podido aún aclarar cuántas personas había en el interior en el momento del incendio.

Los servicios de emergencia recibieron una primera llamada de alerta a las 9.53 de la mañana del miércoles que avisaba de un incendio en la octava planta del edificio, ubicado en el barrio de Linkeroever. Hasta diez dotaciones de bomberos se desplegaron al lugar.

Los primeros indicios, no obstante, apuntan a que el fuego se originó en la planta baja a causa de un fallo técnico; aunque el operativo para controlar y examinar el lugar sigue en marcha. El juez de instrucción ha abierto una investigación para determinar las causas del fuego.

En las primeras horas del incendio, que a última hora de la tarde aún estaba activo pero los bomberos consideraban controlado, las autoridades han pedido a los habitantes del vecindario que permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas y servicios de ventilación cortados para protegerse del denso humo que produce el incendio.

El rey Felipe de los Belgas y el primer ministro, Bart de Wever, se han trasladado al lugar del suceso al final del día para mostrar su solidaridad con los afectados y conocer de primera hora la situación.