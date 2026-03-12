Archivo - Edificio Europa, sede del Consejo de la UE en donde se recelebran las reuniones de ministros y de líderes de la UE en Bruselas. - FRANCOIS LENOIR / EUROPEAN UNION - Archivo

BRUSELAS 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ningún vuelo despega este jueves de los aeropuertos belgas de Bruselas y Charleroi en una jornada de huelga general contra los recortes en pensiones y otros ajustes del Gobierno federal, que afecta de manera desigual a otros sectores como el de los transportes públicos o la educación; y que ha reunido a al menos 80.000 manifestantes en las calles de la capital, según las primeras estimaciones de la Policía.

Los principales sindicatos del país --que elevan la participación en 100.000 personas-- han llamado a manifestarse para protestar por reformas como la suspensión de la indexación salarial o el recorte en pensiones previsto por el Ejecutivo de coalición que lidera el ultranacionalista de Bart de Wever, con el objetivo de lograr un ahorro de 9.200 millones de euros de aquí a 2029.

Esta movilización, además, se suma a varios días de huelga en el sector del ferrocarril que cuenta tres días de paros desde el pasado domingo hasta la noche de este pasado miércoles. En este caso, la empresa pública de ferrocarril (SNCB) anunció que reforzaría el servicio este jueves para facilitar la llegada de manifestantes a Bruselas.

El aeropuerto internacional de Bruselas ya informó la pasada semana la decisión de anular todas las operaciones de salida y la probable afectación de al menos la mitad de rutas con destino a este aeródromo, como consecuencia de la huelga de personal que podría comprometer la seguridad.

Según las cifras estimadas por el propio aeropuerto, se verán afectados cerca de 27.000 pasajeros que tenían previsto volar desde Bruselas y otros 15.500 de viajeros en los vuelos de llegada. En una comunicación a los medios locales, el aeropuerto criticó que es la octava vez desde 2025 en que las operaciones se ven afectadas por acciones sindicales que no tienen que ver directamente con la gestión del aeropuerto.

En el caso de Charleroi (a 50 kilómetros al sur de Bruselas), el segundo aeropuerto del país en número de viajeros ha avisado de que no podrá asegurar ningún vuelo de salida ni de llegada por la falta de efectivos para organizar las operaciones con la seguridad necesaria.