El presidente de Benín declara la situación "totalmente bajo control" tras el intento de golpe de Estado

Archivo - BEIJING, Sept. 2, 2023 -- Beninese President Patrice Athanase Guillaume Talon addresses the Global Trade in Services Summit of the 2023 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing, capital of China, Sept. 2, 2023. - Europa Press/Contacto/Zhang Yuwei - Archivo

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Benín, Patrice Talon, ha comparecido finalmente ante la población en un discurso televisado para dar por terminado el intento de golpe de Estado de esta pasada mañana y prometer que sus ejecutores, todavía a la fuga, responderán ante la justicia.

"La situación está totalmente bajo control", ha declarado Talon desde el palacio presidencial de Cotonou antes de asegurar que "esta aventura no quedará impune" después de que "un grupo de militares, bajo el pretexto de afirmaciones falsas, se amotinara para atacar las instituciones de la República y desestabilizar con imprudencia la nación".

"En coordinación con el Comando de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, voy a tomar las acciones necesarias para mantener la paz, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos", ha añadido el mandatario.

UN GOLPE FALLIDO

A primera hora de esta mañana, un grupo de militares anunciaron a través de la cadena de televisión pública el derrocamiento del presidente beninés, y la instauración de una junta militar encabezada por el teniente coronel Pascal Tigri bajo el llamado Comité Militar para la Refundación (CMR). Sin embargo, poco después comenzaron a emerger mensajes del Gobierno beninés, con el ministro del Interior a la cabeza, Alassane Seidou, que dieron el golpe por abortado.

De todas formas, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha anunciado el "despliegue inmediato" de elementos de su llamada "fuerza de reserva" en Benín para terminar de garantizar la seguridad de la población, según un comunicado publicado en su página web.

Esta fuerza comprenderá militares de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana y "apoyará al Gobierno y al Ejército Republicano de Benín para preservar el orden constitucional y la integridad territorial de la República de Benín".

INTERVENCIÓN NIGERIANA

El despliegue de la fuerza internacional ha ido precedido de intervenciones del Ejército nigeriano para sofocar el golpe, según ha confirmado en su cuenta de X el portavoz del Gobierno, Sunday Dare.

En respuesta a dos solicitudes distintas del Gobierno de Benín, el presidente de Nigeria, Ahmed 'Bola' Tinubu ordenó primero que aviones de combate de la Fuerza Aérea Nigeriana "entraran en el país y tomaran el control del espacio aéreo para ayudar a desalojar a los golpistas de la Televisión Nacional y de un campamento militar donde se habían reagrupado".

La República de Benín, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, solicitó en una nota verbal el apoyo aéreo nigeriano inmediato "en vista de la urgencia y gravedad de la situación y para salvaguardar el orden constitucional, proteger las instituciones nacionales y garantizar la seguridad de la población".

En la segunda solicitud, las autoridades de Benín solicitaron el despliegue de efectivos de la Fuerza Aérea Nigeriana en el espacio aéreo beninés para realizar operaciones de vigilancia e intervención rápida bajo la coordinación de Benín.

El Gobierno de Benín también solicitó el despliegue de fuerzas terrestres nigerianas "estrictamente para misiones aprobadas por la autoridad del Mando Militar Beninés en apoyo a la protección de las instituciones constitucionales y la contención de grupos armados".