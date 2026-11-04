Bernabé augura al PP y Vox el 29N "los mismos resultados" de EEUU: "Lo que anuncian Abascal y Feijóo ya está caducado"

La cabeza de lista del PSPV-PSOE por València a las elecciones generales, Pilar Bernabé, atiende a los medios de comunicación, en la sede del PSPV-PSOE, a 22 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Bernabé ha mantenido previamente - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La cabeza de lista del PSPV-PSOE al Congreso por Valencia para las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha augurado al PP y Vox "los mismos resultados" que los de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, donde los demócratas han logrado el control total de las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, en un duro revés electoral para Donald Trump.

"Yo les auguro los mismos resultados de aquellos que ya los han probado en Estados Unidos y en otros países en los que sí han sufrido las consecuencias de esas políticas", ha señalado Bernabé, en declaraciones a los medios en Cheste (Valencia), antes de visitar diferentes poblaciones de la comarca de la Hoya de Buñol. "Lo que anuncian PP y Vox, --Santiago-- Abascal y --Alberto Núñez-- Feijóo, ya está caducado", ha sostenido.

Según ha recalcado, "estamos viendo en todo el mundo cómo esa política que está anunciando Feijó y Abascal ya ha caducado antes de que intenten ponerla en marcha aquí" en España: "Ya ha caducado, ya está pasada. Ya la gente al otro lado del Atlántico ya está parándolos, porque ya lo están sufriendo en sus propias carnes".

Por ello, Bernabé ha reivindicado que ha "llegado el momento de seguir insistiendo en que merece la pena elegir a aquellos que sí apuestan por gobiernos, que apuestan por fortalecer el Estado con los servicios públicos, con las infraestructuras públicas".

Preguntada por si el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha cambiado la campaña y por cómo va a afrontarla el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, la dirigente socialista ha insistido en que ahora "lo más importante es que hoy la ciudadanía tiene que saber qué gobierno necesita un país y qué necesita un Estado fuerte".

"Solo se fortalecen los Estados apostando por los servicios públicos. ¿Con qué motosierra van a sostener el Estado los que están defendiendo esas políticas de motosierra?", ha deslizado Bernabé.

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