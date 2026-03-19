Bielorrusia.-AMP.-El enviado especial de EEUU para Bielorrusia anuncia preparativos para una futura visita de Lukashenko

Archivo - Imagen de archivo del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. - -/Belarusian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos para Bielorrusia, John Coale, ha anunciado este jueves preparativos para una futura visita del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, a Washington y ha afirmado que se pondrán en marcha las medidas necesarias para organizar el traslado.

Tras un encuentro entre ambos, Coale ha asegurado que el presidente estadounidense, "habla constantemente sobre Lukashenko, al que describe como un muy buen amigo y un líder mundial muy respetado". "Hemos hablado de un gran acuerdo en asuntos relacionados entre ambos países, pero también hemos conversado sobre la guerra en Irán y la postura de Estados Unidos sobre este asunto", ha aseverado durante una rueda de prensa.

"Siempre es de gran valor escuchar la opinión del presidente de Bielorrusia, porque es una opinión completamente diferente que la que pueda tener Occidente. Esto es de mucha importancia para nosotros y voy a trasladar todo lo que hoy se ha hablado aquí a Washington", ha apuntado, según informaciones de la agencia de noticias BelTA.

Asimismo, ha confirmado también que las partes han abordado "la situación en Venezuela". "Hemos hablado de lo que sucede allí y en otras partes del mundo y cómo esto está teniendo un impacto en lo que sucede en todo el mundo, porque la situación en el hemisferio es muy dinámico y está evolucionando rápido, con muchos cambios", ha aseverado.

PROBLEMAS GEOPOLÍTICOS MUNDIALES

Las partes han aprovechado la ocasión para hablar a su vez "los problemas no solo de Ucrania sino también regionales y globales" a medida que crece la tensión geopolítica mundial.

Lukashenko ha indicado así que la agenda "ya fue discutida con antelación y ha sido definido previamente". "Por lo tanto, como siempre, estoy dispuesto a discutir cualquier tema y a responder a cualquier problema. Pero les insto a abordar los problemas regionales y no solo los de Ucrania u Oriente Próximo sino también los globales", ha indicado, según un comunicado emitido por la Presidencia bielorrusa.

"Creo que mi punto de vista sobre los asuntos globales, especialmente la situación en Oriente Próximo, les resultará importante, ya que están luchando contra nuestros aliados. Y estoy dispuesto a hablar con franqueza sobre este tema", ha apuntado el jefe de Estado bielorruso durante un encuentro en Minsk, la capital.

Al ser preguntado por el propio Coale sobre la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, Lukashenko ha pedido expresamente que se traslade su postura al presidente estadounidense, Donald Trump. "A pesar de ciertos errores, en mi opinión, cometidos por Estados Unidos, sigo apoyando a su presidente", ha aclarado.

Esta es una nueva ronda de contactos entre las partes llega después de varios encuentros entre Lukashenko y Cole, el último de ellos en diciembre de 2025. Coale fue nombrado por Trump para ocupar el cargo en noviembre de ese mismo año, con la doble misión de seguir acercando relaciones con el presidente del país y gran aliado de Vladimir Putin, y proseguir con las negociaciones para la excarcelación de presos políticos.