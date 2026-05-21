Bielorrusia.- AMP.- Rusia aporta munición nuclear para las maniobras militares anunciadas por Bielorrusia

RUSSIA, ZAPOROZHYE REGION - MAY 19, 2026: A serviceman of an assault unit deployed with the Dnepr Group of the Russian Armed Forces undergoes combat training on the Zaporozhye front of the special military operation - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha señalado este jueves que está contribuyendo a las maniobras nucleares anunciadas por Bielorrusia con munición nuclear para sus sistemas de misiles, unos ejercicios que Minsk ha insistido en que no van dirigidos contra nadie.

"No vamos a pelear con nadie si nadie nos molesta", ha dicho el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien ha estado presente durante los ejercicios que se han realizado este jueves en la ciudad de Osipóvichi. "No estamos amenazando a nadie (...) pero, Dios no lo quiera, no nos andaremos con rodeos", ha advertido.

Lukashenko se ha mostrado satisfecho con los resultados de los ejercicios en su país, así como con la labor de los soldados bielorrusos que han participado en las maniobras en territorio ruso. "Dieron en el blanco. Esto demuestra que nuestros hombres han dominado estos sistemas con gran rapidez", ha celebrado.

El presidente bielorruso y su par ruso, Vladimir Putin, han conversado a través de videoconferencia, con la presencia de los titulares de Defensa y altos mandos de ambos ejércitos. Lukashenko ha reseñado que no representan "ninguna amenaza para nadie", pero que es necesario saber cómo utilizar todo este armamento en caso de necesitarlo, a tenor de cómo se desenvuelve actualmente la situación global.

"Contamos con estas armas y estamos listos para defender nuestra patria común desde Brest hasta Vladivostok por todos los medios. Si tenemos algo en nuestras manos, debemos saber cómo usarlo", ha dicho, según recoge la agencia estatal Belta.

Por su parte, el presidente Putin ha puesto de manifiesto que los ejercicios nucleares de este jueves son los primeros que reúnen a las fuerzas armadas de ambos países, incidiendo, no obstante, que el uso de este tipo de armamento "debería ser una medida extrema y excepcional".

"Dadas las crecientes tensiones en el mundo y la aparición de nuevas amenazas y riesgos, nuestra triada nuclear, como siempre, debe servir para garantizar de manera fiable la soberanía de Rusia y Bielorrusia, asegurando la disuasión estratégica, el mantenimiento de la paridad nuclear y el equilibrio de poder a nivel mundial", ha valorado el jefe del Kremlin.

EJERCICIOS MILITARES CONJUNTOS

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado a través de un comunicado que la contribución a las unidades de misiles bielorrusas en sus entrenamiento de combate incluyen "municiones especiales para los sistemas Iskander-M, su carga en los misiles portadores y el desplazamiento encubierto hacia la zona de despliegue designada para preparar lanzamientos".

Este lunes, Minsk informó de que las Fuerzas Armadas bielorrusas han comenzado labores de entrenamiento militar con armamento nuclear para "mejorar la preparación" en el empleo de "medios de destrucción modernos que incluyen municiones especiales".

La serie de ejercicios se centra en el "empleo operativo de armas nucleares y de apoyo nuclear" y se están realizando "bajo la supervisión del jefe del Estado Mayor de las Fueras Armadas y del vice ministro de Defensa", explicó dicho Ministerio en un comunicado.

Estas maniobras buscan "perfeccionar el nivel de preparación del personal, verificar la disponibilidad de los medios de guerra y material de combate para el cumplimiento de las misiones y organizar el empleo de combate desde áreas no programadas", según la nota del Ministerio de Defensa bielorruso.

Ante el creciente aumento de la tensión por la posible implicación de Bielorrusia en la invasión de Ucrania, Minsk ha asegurado que estas acciones "no van dirigidas a terceros países ni suponen una amenaza para la seguridad regional". Moscú ha descartado que exista intención de perpetrar "ataques" desde el territorio bielorruso y ha acusado a Kiev de buscar "un aumento de la tensión" con este tipo de declaraciones, pese a que el Ejército ruso ya usó como plataforma el país vecino para lanzar su ataque a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022.