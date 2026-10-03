Bielorrusia.- Borrell pide "tomar conciencia" de la situación que vive Bielorrusia ante la "represión" de Lukashenko

Sviatlana Tsikhanouskay Y Josep Borrell. - ELENA FERNÁNDEZ-EUROPA PRESS

O GROVE (PONTEVEDRA), 3 (EUROPA PRESS)

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell ha pedido a la sociedad española que "tome conciencia" de la situación que vive Bielorrusia ante la "represión" de Alexander Lukashenko.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado en la localidad pontevedresa de O Grove durante esta semana.

Este sábado, Borrell ha participado junto con la líder de la oposición democrática del país, Svetlana Tijanovskaya, en una mesa redonda sobre este tema, donde ha lamentado la "represión sin límite ni escrúpulos" que ejerce Lukashenko "porque sabe que tiene al gran hermano ruso que le va a cubrir las espaldas".

Borrell ha pedido que el Gobierno español renueve el apoyo que le da a la oposición de Bielorrusia, que "ganó las elecciones" aunque el dictador "no reconoció el resultado".

Él se ha referido al que fue el principal opositor y marido de Tijanovskaya, Sergei Tijanovski, que fue encarcelado durante 5 años.

Precisamente Tijanovskaya ha hablado de la situación que vive su país, tratándose de una "ocupación oculta" de Rusia, con todavía unos 900 presos políticos, pese a que la dictadura dejó en libertad a cerca de 500.

Para ella, el destino de Bielorrusia está ligado al de Ucrania, manteniendo la esperanza de que pronto pueda volver la democracia a su país.