Bielorrusia.- La líder de la oposición bielorrusa denuncia el uso de la "tortura" para "silenciar" la disidencia

VARSOVIA, 20 Oct. (DPA/EP) -

La excandidata presidencial bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, principal figura de la oposición al presidente Alexander Lukashenko, ha acusado al actual Gobierno de utilizar la tortura para "silenciar a todo el país", en alusión a los supuestos abusos sufridos por cientos de personas detenidas tras las polémicas elecciones del 9 de agosto.

Más de 7.000 personas han sido detenidas desde los comicios, en los que Tijanovskaya quedó en segundo lugar, según datos de la Comisión Electoral. La oposición rebate estas cifras y acusa a Lukashenko de orquestar un fraude para obtener su sexto mandato consecutivo.

"Los resultados electorales no tienen nada que ver con la realidad", ha insistido este martes Tijanovskaya, quien ha planteado que si Lukashenko estuviese tan seguro de su victoria no habría tomado posesión en una ceremonia que no había sido anunciada previamente.

Durante un discurso en Varsovia, la dirigente opositora, que huyó de Bielorrusia poco después de la votación, ha alabado el "increíble heroísmo" de quienes siguen manifestándose en su país natal. Las protestas se concentran en el fin de semana y suman varios cientos de arrestos con cada convocatoria.