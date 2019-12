Bielorrusia.- Lukashenko asegura que Bielorrusia "nunca" será parte de Rusia

Publicado 05/12/2019 14:10:09 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha negado tajantemente que su país vaya a pasar a formar parte de Rusia, en medio de las especulaciones sobre la posible unificación de los dos países.

"Nunca hemos querido y no vamos a convertirnos en parte de ningún otro país, ni siquiera la hermana Rusia", ha defendido Lukashenko ante los miembros de la Asamblea Nacional, según informa la agencia estatal BelTA.

El mandatario ha subrayado que él no es "un recién llegado que lleva en el cargo tres, cuatro o cinco años". "No quiero que las cosas que hemos logrado con vosotros se vayan por el desagüe", ha subrayado. "Hemos construido un país soberano e independiente y no queremos enterralo, tirarlo por la borda o dárselo a alguien", ha recalcado el veterano mandatario, en el poder desde 1994.

"Esto nunca ocurrirá mientras yo esté aquí", ha asegurado, insistiendo en que Bielorrusia es "soberana e independiente". Asimismo, ha defendido que el país tampoco debería "ofrecer el más mínimo motivo para que alguien quiera doblegarnos". "Esa es la política que estamos manteniendo", ha agregado.

La prensa ha venido especulando con la posibilidad de que Bielorrusia y Rusia conformen un nuevo país, lo cual allanaría el camino para que el actual mandatario ruso, Vladimir Putin, se mantuviera en el poder más allá de 2024, cuando expira el que debería ser su cuarto y último mandato como presidente, como líder del nuevo estado.

La semana pasada, el embajador bielorruso en Moscú, Vladimir Semashko, indicó en una entrevista en el portal de noticias Tut.by que los dos países pretendían formar una estructura de gobierno común. Dicho plan, señaló, sería una continuación del acuerdo de "estado unión" que entró en vigor hace dos décadas entre ambos países.