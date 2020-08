Bielorrusia.- Lukashenko llama a cerrar filas ante "el ruido de la OTAN" en las fronteras de Bielorrusia

Bielorrusia.- Lukashenko llama a cerrar filas ante "el ruido de la OTAN" en las - Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha llamado este domingo a cerrar filas ante "el ruido de la OTAN" en las fronteras de Bielorrusia y ha pedido que el país no se convierta en el "estercolero" de Europa.

En declaraciones durante un mitin organizado por la ONG oficialista Bielaya Rus, el mandatario ha instado a sus partidarios a estar alerta. "Apreciados amigos, no les he convocado para que me defiendan, aunque por eso también. Ustedes han venido para defender, por primera vez en un cuarto de siglo, su nación, sus familias, sus hermanas, sus esposas e hijos", ha expresado.

Así, ha subrayado que "hay carros de combate y aviones desplegados a 15 minutos de las fronteras" del país y ha insistido en que las tropas de la OTAN se encuentran "a las puertas". En el que ha sido el primer mitin a favor del presidente desde que comenzaron las protestas tras las elecciones presidenciales, Lukashenko ha afirmado que "se están incrementando las capacidades bélicas en nuestras fronteras occidentales".

Asimismo, ha denunciado los intentos de convertir Bielorrusia en una barrera sanitaria entre Occidente y Rusia. "No queremos ser un estercolero para Europa, una barrera sanitaria. Entendemos adónde nos llevaría esto", ha dicho.

Según Lukashenko, el fin de su Gobierno tendría consecuencias nefastas: "Si echan a perder al presidente, será el principio del fin". Tal y como ha señalado, unas 50.000 personas se habrían congregado este domingo en la Plaza de Independencia como muestra de apoyo.

Lukashenko, que se encuentra al frente del país desde 1994, fue reelegido el 9 de agosto como presidente por sexto mandato consecutivo tras obtener el 80 por ciento de los votos, según la Comisión Electoral, que indica que la opositora Svetlana Tijanovskaya se habría hecho con el 10 por ciento de los apoyos.

No obstante, la oposición se han negado a reconocer los resultados y ha insistido en que la líder opositora se ha hecho con al menos el 70 por ciento de las papeletas.

La ola de manifestaciones registradas en el país se han saldado con al menos 6.500 detenidos, cientos de heridos y al menos un muerto. Para el presidente, las protestas son consecuencia de una "injerencia externa".

Este mismo domingo, el ministro del Interior bielorruso, Yuti Karaev, ha prometido que la violencia será investigada, así como los presuntos abusos policiales durante las protestas.

"Está muy mal eso (...) no debe ser así. Vamos a investigar todos los casos. No ahora sino cuando se haya calmado todo", ha declarado, según informaciones de la agencia de noticias local BelTA.