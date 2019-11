Bielorrusia.- La oposición no logra ningún escaño en las parlamentarias en Bielorrusia

Publicado 18/11/2019 10:58:34 CET

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, mantendrá su control del Parlamento tras las legislativas celebradas este domingo, en la que ningún candidato opositor ha logrado escaño, según los resultados preliminares recogidos por el portal TUT.

La presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC), Lidia Yermoshina, ha detallado que el 19,1 por ciento de los miembros del nuevo Parlamento pertenecen a partidos políticos, al tiempo que ha cifrado en el 77,22 por ciento la tasa de participación.

Yesmoshina ha agregado que un total de 44 de los 110 parlamentarios son mujeres, lo que supone el 40 por ciento del número total de escaños, tal y como ha informado la agencia bielorrusa de noticias Belta.

Lukashenko, jefe de Estado en Bielorrusia desde 1994, afirmó el domingo que volverá a presentarse "sin falta" en las elecciones de 2020, tras depositar su voto en los comicios parlamentarios.

Asimismo, dijo que no tiene intención de aferrarse al puesto si percibe "un rechazo categórico" en las urnas. "He prometido no aferrarme al asiento hasta que mis dedos se pongan azules. Créanme, no es el asiento más cómodo", añadió, según la agencia de noticias Reuters.

Las elecciones de este domingo se han considerado como un barómetro para medir el poder de Lukashenko, que ha liderado Bielorrusia durante un cuarto de siglo y se prevé que sea reelegido en 2020.

El aliado más cercano de Bielorrusia es Rusia. Entre ambos países la frontera está abierta y gozan de integración económica y militar. "Si en Rusia a alguien le preocupa que los estadounidenses ya nos hayan arrastrado hacia Occidente, es un disparate. Con Lukashenko, nadie arrastrará a Bielorrusia hacia Occidente", afirmó el domingo.

Lukashenko, además, apuntó que Bielorrusia sigue la estela de Rusia en lo que atañe al desarrollo de las relaciones con la OTAN y la Unión Europea (UE). "Nosotros seguimos los pasos (de Rusia)", declaró, si bien descartó cualquier tipo de alianza militar con Moscú.

La Organización para la Seguridad y Cooperacion en Europa (OSCE) cuenta con más de 400 observadores para supervisar los comicios. El organismo ya criticó las últimas elecciones parlamentarias, celebradas hace tres años, "empañadas por un número significativo de irregularidades y falta de transparencia".