Polonia envía agentes de Policía a Lituania para prestar apoyo en la frontera con Bielorrusia

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han anunciado este lunes el envío a Lituania de un grupo de agentes de Policía para ayudar al país a custodiar su frontera con Bielorrusia ante el incremento del flujo migratorio en la zona.

"Están a punto de partir a Lituania con una misión extremadamente importante y difícil. Van por invitación del Gobierno lituano, que ha pedido nuestro apoyo", ha señalado el ministro del Interior polaco, Mariusz Kaminski, según informaciones del diario 'Dziennik Gazeta Prawna'.

En relación con el aumento de los cruces en la frontera por parte de migrantes, Kaminski ha señalado que se trata de "una represalia" por parte del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y "una venganza por el hecho de que los dos países se han convertido en lugares seguros de refugio para la oposición bielorrusa".

El mandatario bielorruso, según el ministro, ha amenazado con dejar salir a la población con la vista puesta en la crisis migratoria de 2015. "Quiere repetirlo, quiere perjudicar a Polonia, a Lituania, a nuestros ciudadanos y a la Unión Europea usando cínicamente a las personas que son transportadas por aviones bielorrusos a miles de kilómetros desde Oriente Próximo, desde África, y diciéndoles que las fronteras de la Unión Europea están abiertas. No, no están abiertas y no se pueden abrir", ha resaltado.

La semana pasada, los primeros ministros de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia acusaron a Lukashenko de utilizar a los migrantes ilegales como arma para un ataque híbrido que busca desestabilizar la UE.

La presión sobre las fronteras de Letonia, Lituania y Polonia, que constituyen la puerta de entrada al bloque desde el noroeste de Europa se ha incrementado significativamente durante los últimos meses, lo que ha provocado numerosos cruces ilegales. Más de la mitad de los migrantes proceden de Irak, seguidos de ciudadanos de República del Congo y Camerún.