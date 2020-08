Bielorrusia.- Putin crea una unidad de seguridad para apoyar a Bielorrusia de ser necesario

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha desvelado este jueves que ha formado una unidad de miembros de las fuerzas de seguridad a petición de su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para poder ayudar a este país llegado el caso, si bien ha confiado en que esto no ocurra.

En una entrevista en la cadena Rossiya 1, Putin ha contado que Lukashenko le pidió "formar una reserva de agentes de servicios de seguridad y lo hice, pero quedamos en que no se utilizaría mientras la situación no se salga de control".

La unidad, ha precisado, no se usará "a menos que elementos extremistas escondidos detrás de eslóganes políticos crucen ciertas líneas" como por ejemplo "incendiar casas, bancos, intentar tomar edificios administrativos y demás", según informan las agencias rusas.

No obstante, ha añadido, ambos coinciden en que "no hay necesidad para ello aún". "Yo espero que no la haya", ha confiado, denunciando igualmente la injerencia extranjera que se está produciendo en Bielorrusia.

"No se trata de lo que está ocurriendo en Bielorrusia, sino de que alguien quiere que ocurra otra cosa allí", ha añadido, en referencia a la petición de que se repitan las elecciones formulada tanto por la oposición como desde la UE y varios países vecinos.

Por otra parte, Putin ha considerado como "bastante moderada, a pesar de todo", la reacción de las fuerzas de seguridad bielorrusas ante las protestas que se han venido sucediendo desde la reelección de Lukashenko para un sexto mandato en las presidenciales del 9 de agosto.