Bilbao acogerá jornadas iberoamericanas impulsadas por la OEI, el Gobierno Vasco y AECID

Jornadas de educacion en derechos humanos en el contexto iberoamerican - CEDIDA

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), junto con el Gobierno Vasco y con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organizarán del 16 al 18 de junio en Bilbao las Jornadas de educación en derechos humanos en el contexto iberoamericano, un espacio de encuentro regional que busca impulsar la defensa y promoción de los derechos humanos como herramienta de transformación social.

Durante cuatro días, la capital vizcaína se convertirá en punto de referencia para el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de alianzas y la generación de conocimiento en torno a la educación en derechos humanos, con especial énfasis en la promoción de la convivencia democrática y la cohesión social en Iberoamérica.

Uno de los hitos principales del encuentro será la ceremonia de entrega del VI Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”, que se celebrará el jueves 18 de junio en la Universidad de Deusto. Este galardón, una de las iniciativas más emblemáticas de la OEI, ha recibido desde su creación en 2015 cerca de 2.500 proyectos en toda la región, destacando experiencias innovadoras que contribuyen a reducir desigualdades, combatir la discriminación y fortalecer los derechos fundamentales a lo largo de toda Iberoamérica.

En esta sexta edición, los 20 proyectos ganadores de la fase nacional abordarán temáticas clave como la sostenibilidad ambiental, la libertad de expresión, el empoderamiento de las mujeres, la participación juvenil, la inclusión de personas con discapacidad, la prevención de la violencia de género, la migración forzada o la salud mental en jóvenes, entre otras. Sus representantes participarán en Bilbao en la presentación de sus iniciativas ante un jurado internacional, así como en encuentros con actores institucionales y de la sociedad civil del País Vasco.

El programa incluirá además actividades institucionales y culturales, como visitas al Museo y a las Juntas de Guernica, reforzando el vínculo entre memoria, derechos humanos y convivencia democrática.

Como cierre, al término de la premiación internacional, se celebrará el diálogo político de alto nivel “Derechos Humanos y convivencia democrática en Iberoamérica: educar para la transformación social”, abierto al público. En este espacio participarán destacadas autoridades y expertos internacionales, entre ellos Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España; Mariano Jabonero, secretario general de la OEI; Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo de España; María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, o Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo de República Dominicana, así como representantes de organismos internacionales como la ONU y de la sociedad civil.

Estas jornadas se enmarcan en el trabajo del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI, puesto en marcha desde 2023, y cuya misión es promover la convivencia democrática, fomentando sociedades más justas e inclusivas mediante la educación en valores democráticos y promoviendo sinergias y diálogos intergeneracionales desde un enfoque plural, feminista e interdisciplinar.