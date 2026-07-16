Birmania.- AMP.- La ONU alerta de la posible muerte de más de 500 personas tras hundirse dos embarcaciones en Birmania

November 19, 2023, Pidie, Aceh, Indonesia: Residents board a stranded boat used by newly arrived Rohingya refugees in Kulee Village, Pidie regency, Aceh province, Indonesia on Sunday, November 19, 2023. The 241 Rohingya refugees, consisting of men, women - Europa Press/Contacto/Khairu Syukrillah

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha alertado este jueves de la posible muerte de más de 500 personas, en su mayoría miembros de la minoría birmana rohingya, tras el hundimiento de dos embarcaciones frente a las costas de Birmania durante los últimos días, después de salir de las costas del estado de Rajine (oeste) a finales de junio.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se han mostrado "muy preocupadas" por "las informaciones sobre el posible hundimiento durante los últimos días de dos embarcaciones con más de 500 personas frente a las costas de Birmania".

"Según la información preliminar, las dos embarcaciones partieron a finales de junio del estado de Rajine transportando principalmente pasajeros rohingya, entre los que, según se informa, había algunos que habían viajado desde campos de refugiados en Cox's Bazar, en Bangladesh", han indicado estos organismos en un comunicado conjunto.

Así, han especificado que una de estas embarcaciones, "que se cree que transportaba a unas 250 personas", habría perdido el contacto poco después de soltar amarras, mientras que la segunda, con cerca de 280 personas a bordo, se habría hundido el 8 de julio frente a las costas de Ayeyarwady, en Birmania.

"Si bien los incidentes y las cifras de y víctimas aún no han sido confirmadas oficialmente, ACNUR y la OIM están gravemente preocupados por la posible devastadora pérdida de vidas humanas", han resaltado, al tiempo que han incidido en que "estos desplazamientos tuvieron lugar fuera de la temporada habitual de navegación, cuando las condiciones marítimas suelen ser más difíciles".

En este sentido, han esgrimido que "las recientes lluvias torrenciales e inundaciones en toda la región han aumentado aún más los riesgos asociados con este tipo de movimientos marinos" y han incidido en que, de confirmarse esta cifra de fallecidos, esta "tragedia" se sumaría a "las cerca de 300 personas muertas o desaparecidas en el mar de Andamán y la bahía de Bengala en lo que va de año, incluidos refugiados rohingya y ciudadanos bangladeshíes".

IMPACTO "DEVASTADOR" DEL CONFLICTO Y EL DESPLAZAMIENTO

Ambas agencias han explicado que este tipo de sucesos "subrayan el impacto devastador del conflicto prolongado y el desplazamiento, así como la persistente falta de soluciones sostenibles para las comunidades rohingya".

"El repunte del conflicto y el empeoramiento de la situación humanitaria en Birmania, junto con la limitada asistencia y las escasas oportunidades en los campos de refugiados de Bangladesh, contribuyen a que cada vez más personas intenten realizar peligrosas travesías marítimas en busca de seguridad y protección", han lamentado.

En esta línea, han hecho hincapié en que también subrayan "los riesgos persistentes que suponen las redes de tráfico de personas y contrabando, que siguen aprovechándose de la desesperación de personas que buscan un lugar seguro", por lo que han pedido "esfuerzos regionales e internacionales más firmes" para evitar la repetición de estas catástrofes "en una de las rutas marítimas más mortíferas del mundo".

La OIM y ACNUR han apelado a "potenciar los esfuerzos de búsqueda y rescate, aumentar el acceso al asilo y la protección, y adoptar medidas contra las redes de contrabando y tráfico", antes de solicitar "un apoyo internacional sostenido a los refugiados rohingyas y las comunidades que los acogen" en Bangladesh.

Por último, han remarcado que ambas organizaciones "trabajan con las autoridades nacionales para fortalecer la protección y ofrecer soluciones a los refugiados, migrantes y apátridas que transitan por rutas clave, también en el sur y sureste de Asia". "Este enfoque basado en rutas busca salvar vidas, proteger a las personas, reducir los daños y apoyar a los Estados en la gestión eficaz de los flujos migratorios mixtos", han zanjado.

AMNISTÍA LAMENTA LAS "DESESPERADAS ELECCIONES" A LAS QUE HACEN FRENTE LOS ROHINGYA

Por su parte, Joe Freeman, investigador de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, ha afirmado que "estas informaciones son un descorazonador recordatorio de las cada vez más desesperadas elecciones a las que hacen frente muchos rohingyas". "Nadie arriesga su vida en el mar a menos que las alternativas sean aún más insoportables", ha sostenido.

"Décadas de persecución, apatridia, conflictos y graves dificultades humanitarias han dejado a muchos sin un lugar seguro al que acudir", ha reseñado, antes de ahondar en que "estos viajes por mar siempre son peligrosos, pero el hecho de que se produzcan durante la temporada del monzón, cuando las condiciones de navegación son más adversas de lo normal, pone de relieve aún más los riesgos que la gente está dispuesta a correr para escapar de las terribles condiciones" tanto en los campos de refugiados de Bangladesh como en Rajine.

En este sentido, ha destacado que los rohingyas en Bangladesh "carecen de ayuda, educación y vivienda digna", además de "ser reclutados a la fuerza por grupos armados y secuestrados para pedir rescate por bandas criminales". "En Birmania, la mayor parte del estado de Rajine está ahora bajo el control del Ejército Arakan", ha recordado, antes de acusar al grupo de usar a estas personas para realizar "trabajos forzados" algo que "refuerza las condiciones de apartheid creadas por el Ejército birmano".

"Por ello, no sorprende que estas tragedias en el mar sigan ocurriendo, y solo ponen de relieve la necesidad de soluciones duraderas tanto en Bangladesh como en Birmania", ha argumentado Freeman, quien ha resaltado que "los gobiernos de toda la región deben reforzar las labores de búsqueda y rescate, garantizar el acceso oportuno a la protección para quienes buscan seguridad y trabajar juntos para romper el ciclo de abandono que sigue poniendo en riesgo la vida de los rohingyas".

"Esto también debería servir de advertencia a las autoridades de Bangladesh y a la comunidad internacional para que impidan las repatriaciones forzadas", ha dicho, según un comunicado publicado para la ONG. "Las condiciones en el estado de Rajine no permiten un retorno seguro y digno, ya que la gente sigue huyendo del lugar al que el gobierno de Bangladesh pretende repatriarlos por la fuerza", ha apostillado.