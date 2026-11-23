El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante el Simposio Internacional ‘La función consultiva en las democracias contemporáneas’, en la Galería de las Colecciones Reales, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha firmado una declaración conjunta con otros 13 países instando a Birmania a cumplir "plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional" y con la sentencia "vinculante" de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para rendir cuentas y hacer "justicia" con las víctimas y los supervivientes rohingya.

El escrito toma nota de la sentencia de del CIJ que el pasado jueves condenó al país por cometer genocidio en 2017 contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine. "Esto supone un paso importante (...) para todas las personas afectadas por las atrocidades que se siguen cometiendo en Birmania", ha trasladado el Ministerio este lunes en un comunicado.

"Los rohingya han soportado años de violencia atroz, desplazamientos y persecución. La sentencia de la Corte envía un mensaje claro de que tales actos no pueden cometerse con impunidad", ha defendido Exteriores, y ha tildado de "esencial" la creación de "condiciones para el retorno voluntario, seguro, digno y sostenible de los refugiados rohingya".

Los ministros de Exteriores de los 14 países --España, Australia, Bélgica, Canadá, Chipre, República Checa, Estonia, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal, Gambia y Reino Unido-- han resaltado también su "apoyo inquebrantable" a las víctimas de las "atrocidades cometidas", "así como a todo el pueblo de Myanmar y a su lucha por un futuro pacífico, democrático e inclusivo".

La corte resolvió que miles de estos civiles rohingyas --alrededor de 10.000-- fueron "asesinados de forma violenta durante operaciones de limpieza" en 2017, tal y como ha anunciado el juez Yuji Iwasawa, que ha reconocido también ataques por parte de los insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) contra puestos de control militares y civiles.