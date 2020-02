Bloomberg considera a Hillary Clinton como su posible candidata a la vicepresidencia de EEUU

Publicado 16/02/2020 6:44:05 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Nueva York y candidato a las primarias demócratas Michael Bloomberg está considerando a Hillary Clinton, la excandidata presidencial estadounidense, como candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos si gana las primarias de su partido.

"Estamos centrado en la campaña y en el debate, no en la vicepresidencia", ha afirmado en un comunicado el jefe de comunicación de la campaña de Bloomberg, Jason Schechter, según ha recogido 'The New York Post'.

Sin embargo, fuentes de la campaña de Bloomberg han asegurado al portal Drudge Report que el exalcalde está pensando en Clinton para hacer frente al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter, el candidato demócrata ha afirmado que no estaría dónde está hoy en día "sin las mujeres talentosas de su alrededor". "He dependido de su liderazgo, su consejo y sus contribuciones. Como he demostrado durante toda mi carrera, siempre seré defensor de las mujeres en el trabajo", ha expresado.

Por su parte, Clinton aseguró en el programa de Ellen DeGeneres que "nunca dice nunca" porque cree en el "servicio" a su país, aunque subrayó que "probablemente" no aceptaría presentarse como vicepresidenta de otro candidato demócrata.

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos criticó a su antiguo rival Bernie Sanders y sostuvo que "no le gusta nadie", aunque rehusó aclarar si le apoyará si sale elegido como candidato del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre.