El bloque de izquierdas de la primera ministra danesa gana las elecciones pero necesitará pactar para gobernar

Archivo - 08 July 2025, France, Strassburg: Mette Frederiksen, Prime Minister of Denmark, speaks to media representatives during a press conference. Denmark takes over the EU Council Presidency again on July 1. The plenary session week begins with, among - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El bloque de izquierdas liderado por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha ganado este martes las elecciones legislativas, al hacerse con 84 diputados en el Parlamento, lo que supone que tendrá que pactar con otras formaciones para poder llegar a una mayoría de 90 escaños, requeridos para gobernar.

"Me hubiera gustado que el Partido Socialdemócrata obtuviera resultados diferentes, pero este está bien", ha señalado Frederiksen en unas declaraciones recogidas por la cadena estatal DR tras obtener el 21,9% de los votos emitidos, lo que supone una caída del 5,6% y 12 representantes menos que en los últimos comicios.

Con todo, su formación suma 84 escaños en el Parlamento en el bloque conformado junto al Partido Social Liberal (Radikale Venstre), el socialdemócrata-verde Izquierda Verde, los ecosocialistas de la Alianza Roja-Verde y el europeísta Alternativa, quedándose así a seis diputados de la mayoría.

Por su parte, las formaciones de derecha, representadas por el Partido Liberal (Venstre), la Alianza Liberal, los Conservadores y otras tres formaciones estarán representadas en la cámara baja danesa por 77 diputados, destacando el Partido Popular Danés, que ha cosechado un 6,5% más de votos en relación a las elecciones de 2022 y once escaños más, para un total de 16.

No obstante, quienes jugarán un papel clave en las elecciones serán Los Moderados --formación centrista--, ya que con sus 14 escaños, tras haber conseguido un 7,7% de los votos, podrían ayudar al bloque izquierdista de Frederiksen a formar gobierno, aunque también a la derecha.

De esta formación, Lars Lokke Rasmussen, quien también es ministro de Exteriores ha señalado que, a partir de esta noche las cosas "se complican" en la medida en que, ha anotado, "no existe una mayoría roja a la izquierda" ni tampoco "una mayoría azul-negra para la derecha".

"No se trata de alguien sino de algo, por eso quiero decirles a Troels (líder del Partido Liberal y actual ministro de Defensa) y a Mette que traten de bajar de los árboles ahora para acercarse al medio y empezar a jugar", ha señalado Rasmussen, en declaraciones también recogidas por DR.

A su vez, el líder del Partido Liberal, Troels Lund Poulsen, ha manifestado no ver posible un Gobierno en el que participen el Partido Liberal y los socialdemócratas, como el que conformaba hasta ahora el gabinete, y ha declarado que, o bien se embarcan en un Ejecutivo de "centro-derecha", o bien pasan a la oposición.

Paralelamente, en cuanto a los territorios de ultramar, los dos escaños de Islas Feroe no han dado sorpresas puesto que han sido reelegidos Sjúrour Skaale, del Partido Socialdemócrata de Islas Feroe, y Anna Falkenberg, del Partido de la Unión, por lo que cada bloque se lleva uno de estos diputados.

En Groenlandia, la formación más votada ha sido la independentista y de izquierda Comunidad Inuit (IA, por sus siglas en groenlandés), cuya representante en la cámara será Naaja Nathanielsen, mientras que el otro escaño asignado al territorio noratlántico será para Qarsoq Hoegh-Dam, que sustituirá a su hermana, Aki-Matilda Hoegh-Dam, como diputada en el Parlamento danés por el partido socialdemócrata Siumut.

Con todo, Nathanielsen ha evitado pronunciarse por su apoyo a uno u otro bloque, como tampoco lo ha hecho Hoegh-Dam al calor de unas elecciones adelantadas precisamente por la crisis en la isla tras las reclamaciones soberanistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.