BNG anima a Sánchez a poner el foco en Estados Unidos e Israel, los "padrinos de Marruecos" en Ceuta

El diputado del BNG Néstor Rego - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha criticado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no poner "el foco donde debería estar" sobre la responsabilidad de "los padrinos de Marruecos", como Estados Unidos e Israel; al tiempo que ha denunciado la "indecente utilización racista, xenófoba y partidista" que, a su juicio, están haciendo PP y Vox de lo sucedido.

En declaraciones en el Congreso, Rego ha asegurado que no le sorprende la posición de Sánchez, quien durante su estancia en Nueva York reconoció en una entrevista con la CNN que Marruecos "falló" esos días en el control de las fronteras, pero posteriormente negó un cambio de posición e insistió en la "colaboración demostrada" del país vecino.

Rego se ha preguntado por qué se intenta "desviar el foco" hacia determinados países y no hacia aquellos que "evidentemente tienen más interés". En este punto, ha señalado a Estados Unidos e Israel como "padrinos de Marruecos", pues ha afirmado que "sin la autorización" de estos países o "la colaboración de Israel, difícilmente sería posible".

INJUSTIFICABLE EL USO DE GAS PIMIENTA

Por otro lado, Rego ha denunciado la "indecente utilización racista, xenófoba y partidista de las derechas ultras" de lo sucedido en Ceuta para sus "campañas partidistas contra el Gobierno" y ha recalcado que sus críticas al Ejecutivo "no pueden obviar el rechazo total" a la utilización que están haciendo PP y Vox, formaciones que considera "indistinguibles en este momento".

Además, ha calificado de "absolutamente injustificables" actuaciones registradas este miércoles, como exhibir un bote de gas pimienta en la sesión de control, y ha advertido de que el "discurso de odio" puede derivar en otras actuaciones, insistiendo en que "PP y Vox son los autores intelectuales de esas actuaciones".