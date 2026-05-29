El BNG quiere una votación del Congreso para salir de la OTAN y contra el gasto militar y las bases de EEUU

Archivo - Torre de control de la base de Morón (Sevilla) - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El BNG forzará una votación en el próximo Pleno del Congreso para que el Gobierno corrija el aumento del gasto en Defensa, renuncie a la participación de España en la OTAN y reclame su disolución, así como para denunciar los acuerdos que permiten el uso de las bases militares de Morón y Rota por parte del Ejército de Estados Unidos y prohibir la presencia norteamericana en territorio español.

Así consta en una moción consecuencia de la interpelación de esta semana en el Pleno, en la que la formación nacionalista también reclama al Gobierno revertir todas las decisiones que han supuesto en los últimos dos años un incremento del gasto militar y renunciar a cualquier nueva ampliación para destinar los recursos disponibles a políticas sociales, al refuerzo de los servicios públicos y a inversiones públicas necesarias.

La iniciativa, recogida por Europa Press, pide además rechazar el recorte previsto en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Unión Europea de más del 20% en la Política Agraria Común (PAC) y de más del 60% en la pesca para destinar esos fondos a gastos de defensa y compra de armamento en el marco del programa REARM EUROPA.

En la misma línea, insta al Ejecutivo a rechazar las guerras y agresiones imperialistas y a apostar por la vía del diálogo y la negociación para la paz, con el objetivo de propiciar un nuevo contexto de estabilidad y relaciones de buena vecindad en Europa y en el mundo.

ACUSA AL GOBIERNO DE UNA "CARRERA ARMAMENTÍSTICA"

En la exposición de motivos, el BNG sostiene que el Gobierno, pese a autodefinirse como "el más progresista de la historia", lleva años embarcado en una "carrera armamentística al dictado" de Estados Unidos y por medio de la OTAN, que está implicando el destino de "ingentes cantidades de dinero" a gasto militar.

La formación argumenta que este incremento se produce en un momento en que, a su juicio, es "más necesario que nunca" impulsar políticas de protección social y de desarrollo económico. De hecho, sostiene que este es, "con muchísima diferencia", el Gobierno que más ha incrementado el gasto militar en España en las últimas décadas.

En este sentido, recuerda que en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se produjo el mayor incremento del presupuesto de Defensa hasta ese momento en un solo año, superior al 26%, con el objetivo declarado de llegar al 2% del PIB en gasto militar, aunque la formación sostiene que, si se computan todos los gastos imputados a otros ministerios, ese porcentaje "ya estaba superado".

De hecho, recoge datos del Centro Delàs, que estima que a finales de 2025 el gasto militar alcanzaba ya el 2,42% del PIB y 39.476 millones de euros, una cantidad que el Bloque Nacionalista Gallego califica de "astronómica" en el actual contexto de crisis económica y necesidades sociales.

PROGRAMAS HASTA 2037 Y RECURSOS PARA UCRANIA

La moción advierte de que esta "carrera" de gasto militar se proyecta sobre los próximos años, después de que en junio de 2025 el Consejo de Ministros aprobara la autorización para modificar los límites y adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, permitiendo al Ministerio de Defensa financiar doce nuevos programas especiales de modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.

Según explican, estos programas se financiarán con cargo a los ejercicios de 2026 a 2037, cuentan con un presupuesto total de 15.635 millones y se suman a un prefinanciamiento del Ministerio de Industria de 6.327 millones. El BNG sostiene que se pretende ampliar los Programas Especiales de Modernización hasta 42 aprobados, que implican ya más de 82.000 millones de euros a pagar en los próximos 15 años.

A todo ello, la formación nacionalista suma los recursos destinados a Ucrania "al mandato de Estados Unidos". En concreto, cita partidas de 1.000 millones de euros aprobadas en mayo de 2024, febrero de 2025 y marzo de 2026, además de la entrega de armamento.

RECORTES EN PAC Y PESCA

La iniciativa también advierte de los recortes derivados del programa REARM EUROPA impulsado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, con más de un 20% en la PAC y más de un 60% en la pesca, dos sectores que el BNG considera fundamentales para la economía y el empleo de Galicia.

Además, recuerda que el Gobierno ya tuvo que activar a finales de abril la cláusula de escape para dispensar un 1,5% adicional atribuido a gasto militar del cómputo global, llegando por tanto al 4,5%. También cita la advertencia de la AIReF de que España se situará en los límites de lo permitido por la UE y difícilmente podrá evitar "ajustes de calado" en los próximos dos años.

El BNG concluye que, de ser preciso escoger, apuesta por la protección social y por el impulso a políticas de desarrollo económico, empleo, vivienda, mejora de los servicios públicos, educación, sanidad y atención a la dependencia frente a las armas, el belicismo y el gasto militar.