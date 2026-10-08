Bolaños asegura que el caso Maricarmen es "un fallo del sistema" y lo achaca a no poder aprobar el escudo antidesahucios

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el desahucio de Maricarmen y "no poder protegerla" ha sido "un fallo del sistema" y lo ha achacado a la negativa de PP, Vox y Junts de aprobar el escudo antidesahucios en el Congreso el mes de abril.

"Indiscutiblemente que ha sido un fallo del sistema no poder proteger a esta señora, que no se pudiera mantener en su casa", ha explicado el ministro en una entrevista en 'La Mañana de La 1' de 'TVE', recogida por Europa Press.

Bolaños ha indicado que el Gobierno ha estado aprobando "desde la pandemia escudos antidesahucios" para "evitar este tipo de circunstancias" como las que se han visto con Maricarmen, que falleció este miércoles a los 87 años y cuyo desahucio ha motivado la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid.

Sin embargo, ha recordado que "en abril de este año no se pudo aprobar el escudo" por no tener una mayoría parlamentaria suficiente cuando "las derechas lo tumbaron con argumentos que hoy resultan ridículos de escuchar". "Por tanto, ha habido una situación en la que se han podido producir casos como el de Maricarmen", ha expuesto.

El ministro ha reconocido que la movilización social que se ha producido en las últimas semanas ha puesto de manifiesto que las administraciones tienen "que hacer" y ha defendido que "por el Gobierno de España no está quedando".

"NO PODEMOS ESTAR ORGULLOSOS"

Asimismo, Bolaños ha reiterado que el Ejecutivo ha intentado aprobar estos decretos de vivienda "durante todo este año" y que ya presentó un borrador del decreto ley "en julio".

No obstante, ha insistido en que "hay que hacer más" y en que el Gobierno debe ser "autocrítico" porque "no se ha conseguido el objetivo con Maricarmen".

"Como responsables públicos no podemos estar orgullosos de un país donde se puede desahuciar a una señora de 87 años enferma, con un grado alto de incapacidad y que se queda en la calle", ha expuesto el titular de Justicia, que ha asegurado que es una cuestión de "pura humanidad" con la que el Gobierno se siente "muy interpelado".

Sobre las movilizaciones que continúan en muchos puntos del país pese a la aprobación de los decretos en el Consejo de Ministros, Bolaños ha expuesto que la vivienda se ha convertido ya "en una causa social".