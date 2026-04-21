Bolaños asegura que la 'Operación Kitchen' es "la trama criminal más grave de la historia de la democracia"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aseverado este martes que la 'Operación Kitchen' "es la trama criminal más grave de la historia de la democracia".

"Algo que atenta gravemente a la independencia judicial es destruir pruebas, organizar una trama criminal para tapar delitos que había cometido un gobierno del PP", ha señalado Bolaños, en referencia a la presunta trama parapolicial orquestada por el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

De esa forma ha respondido el ministro de Justicia al senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, quien le había preguntado sobre sus críticas al juez Juan Carlos Peinado por procesar por cuatro presuntos delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Ustedes, en aquel momento, vulneraban la ley, vulneraban la Constitución y también lo hacen ahora en la actualidad", ha acusado Bolaños a los 'populares' durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado.

En su turno, el senador del PP ha acusado al Gobierno de "atacar la independencia judicial". "Un ministro de Justicia que en vez de proteger, amparar y respetar a la justicia, la ataca, no es digno de ser ministro de Justicia", le ha espetado.

Martínez-Maillo ha defendido que "la justicia está haciendo un magnífico trabajo" y que las críticas del ministro "no son más que los ataques". "Esta es una estrategia deliberada, ideada desde Moncloa para intentar protegerse, hacerse las víctimas y deslegitimar a la justicia que les está investigando", ha argumentado.

Por su parte, Bolaños ha defendido que "discrepar de resoluciones judiciales", así como "disentir", "calificar" u "opinar" es "un derecho que también reconoce la Comisión Europea".

"La independencia judicial en nuestro país está absolutamente garantizada", ha señalado Bolaños, argumentando que "una cosa y la otra son perfectamente compatibles y respetuosas con los derechos fundamentales".

VE "DISCRIMINATORIO" EL ACUERDO EXTREMEÑO DE PP Y VOX

Además, Bolaños ha reprochado que el acuerdo de PP y Vox para investir a la 'popular' María Guardiola presidenta de Extremadura "es discriminatorio, inhumano y xenófobo".

"¿Van ustedes realmente a dejar sin asistencia sanitaria a un niño, a un bebé, simplemente porque sus padres estén en situación irregular? ¿De verdad que ustedes van a dejar a un niño sin escolarizar porque sus padres estén en situación irregular?", ha exclamado el ministro.

EL PP DICE QUE "SOCAVA" LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN LA JUSTICIA

También la senadora del PP María José Pardo ha acusado a Bolaños durante una interpelación posterior de no respetar la independencia judicial y le ha recriminado "el linchamiento público" al juez Peinado "por hacer su trabajo". "Su comportamiento ha sido impropio de quien ostenta la cartera de justicia", ha denunciado.

Pardo ha indicado que Bolaños se ha convertido en "el mayor abogado defensor de una señora por el mero hecho de ser la mujer del presidente", al tiempo que ha acusado al ministro de "secuestrar" al Poder Legislativo y de "socavar la confianza de los ciudadanos en la justicia".

"Sus ataques al juez Peinado y al resto de los jueces no son libertad de expresión, señor Bolaños, son un ataque feroz a la independencia judicial", ha subrayado la senadora del PP.

Para Pardo, "es inadmisible que un miembro del Gobierno afirme que una actuación jurisdiccional concreta ha avergonzado a muchos jueces y magistrados", y ha indicado que estos "no necesitan que el Poder Ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos", sino "respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial".

ES LEGÍTIMO OPINAR DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL

El ministro ha replicado a la senadora del Grupo Popular que "la libertad de expresión y la independencia judicial, lejos de ser incompatibles, son dos pilares fundamentales en el Estado de derecho".

"Es legítimo opinar sobre una resolución judicial con respeto a las instituciones sin poner en cuestión la legitimidad del Poder Judicial", ha argumentado Bolaños, que ha dicho que "afortunadamente" los jueces y magistrados de España "tienen independencia judicial para dictar sus resoluciones".