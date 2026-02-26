Bolaños asegura que el regreso del rey emérito sólo depende de él y de la Casa Real, no del Gobierno ni de Feijóo

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso vota hoy la derogación o convalidac - Jesús Hellín - Europa Press

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno nunca ha impedido el regreso a España del rey emérito, pues de hecho Juan Carlos I ha vuelto al país cuando ha decidido, y asegura que en todo caso esa decisión sólo depende de él y de la de Casa Real, no del Ejecutvo ni del líder de la oposición.

Bolaños ha hecho estas declaraciones después de que el presidnete el PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiese este mismo jueves la vuelta del emérito, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020, especialmente después de la desclasificación de los documentos secretos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Los papeles, que se hicieron públicos este miércoles, recogen el compromiso del entonces jefe del Estado con el orden constitucional y su papel clave para frenar el levantamiento y Feijóo considera que esta desclasificación debe servir para "reconciliar a los españoles con quien paró el golpe".

El ministro ha replicado que la decisión sobre si el emérito vuelve a España "depende exclusivamente de él" y "en su caso, de la Casa Real", ha indicado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados.

ESTO NO LE COMPETE A FEIJÓO

Por el contrario, asegura, "no le compete ni al Gobierno ni mucho menos al líder de la oposición", ha lanzado en respuesta a las palabras de Feijóo.

Además, ha reprochado al líder del PP que en la víspera dijera que esta desclasificación --aprobada por el Gobierno en un real decreto ley-- era una "cortina de humo" y hoy vea que estos documentos "son útiles", lo que supone una "rectificación" del PP, a juicio del ministro.

Finalmente, sobre el efecto en la imagen del emérito que han tenido las últimas revelaciones, Bolaños ha apuntado que "se puede actuar bien el 23F y actuar mal en otras cosas, es lo que pasa en la vida". El Ejecutivo, dice, apoya que el actual rey Felipe VI esté "regenerando la democracia, transformándola y modernizándola".

