Bolaños asegura que el tránsito de naves de EEUU por las bases de Rota y Morón se ajustará a tratados internacionales

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, ha detallado este lunes que el tránsito de naves estadounidenses por las bases de Rota y Morón de la Frontera "se llevará a cabo conforme a los tratados internacionales" y a los compromisos internacionales de España.

Así se ha pronunciado en Albacete, donde ha asistido al inicio del Año Judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, preguntado por la información publicada por El País, según la cual España habría vetado el tránsito por las bases de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla) de aviones o buques de Estados Unidos cargados con armamento, munición o equipos militares para Israel.

Sobre este asunto, ha recordado que la semana pasada el Gobierno central fue "lo más lejos" que pudo llegar "de acuerdo con la normativa europea, con la normativa española y con los tratados internacionales".

Ha añadido Bolaños que, tras esta decisión, también se estará en contacto "continuo" con las autoridades norteamericanas para explicar la posición de España "en cuanto a evitar que lleguen armas a Israel" y que, al final, acaban "utilizándolas contra la población inocente Palestina".

En este sentido, el ministro ha indicado que ya la semana pasada en la Asamblea de Naciones Unidas "quedó bien claro el actual aislamiento de Israel, porque todo el mundo le está pidiendo al Gobierno de Netanyahu que pare ya con el genocidio, que por cierto se llama genocidio", ha recalcado.

