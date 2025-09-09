Bolaños cree que Feijóo "cometió un error" al no asistir al acto judicial: "No ha sido la decisión más inteligente"

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz (i) y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños (d), durante el acto de Apertura del Año Judicial 2025/2026, a 5 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - EFE/Chema Moya POOL

Señala que la derecha "está superando límites que no había superado nunca" tras el mensaje de 'Me gusta la fruta' de Feijóo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que cree que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "cometió un error" al no asistir a la apertura del Año Judicial. "No ha sido la decisión más inteligente que ha adoptado en su vida", ha esgrimido.

"Creo que cometió un error el líder de la oposición no yendo a la apertura institucional solemne del Año Judicial que hasta sus propios compañeros y los presidentes autonómicos del PP lo están diciendo (...) Estoy convencido que en la intimidad sabrá que esa no ha sido la decisión más inteligente que ha adoptado en su vida", ha declarado este lunes en una entrevista en 'La noche en 24 horas' del 'Canal 24h', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el líder de los 'populares' no acudiese el pasado viernes al acto judicial y el PP alegase que su ausencia se debía a la participación de "un fiscal general del Estado", en alusión a Álvaro García Ortiz, que está "procesado y a la espera de ser juzgado por el propio Tribunal Supremo", lamentando que el Gobierno sometiera, a su juicio, al jefe del Estado a "la tensión institucional de compartir acto" con el investigado.

"No podemos normalizar lo que es una absoluta anomalía democrática y esto es, nada más y nada menos, que el fiscal general del Estado, que está imputado, mañana vaya a participar en la apertura del año judicial representando la independencia, la integridad y la imparcialidad de todo el Ministerio Fiscal", manifestó la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

Ante ello, Bolaños ha argumentado que "la institucionalidad que representa un partido como el PP, que ha gobernado España y que aspirará a volver a hacerlo, se compadece muy mal con el hecho de protagonizar comportamientos como si fueran un partido ultra y antisistema". "Para mí no fue sólo un desplante al rey sino también un desplante al Poder Judicial en su conjunto, a la carrera fiscal y judicial y a los que allí estábamos presentes", ha criticado.

"Primero que tiene problemas de agenda, posteriormente acaba yendo a un mitin de su partido y hoy termina de meter la pata diciendo que lo que ha hecho fue llamar al Rey y que este tuvo alguna declaración en la que más o menos aceptaba este plante", ha reprochado, en referencia a las declaraciones de Feijóo esta mañana en las que ha explicado que comunicó su decisión al Rey y a la Casa Real, quien le dijo que lo "entendía".

En este sentido, el ministro ha aseverado que el PP está "en una deriva de antipolítica" en la que, en su opinión, compite "abiertamente con Vox y con la ultraderecha". "Se equivocan no yendo el viernes pasado, es un plante al jefe del Estado y a todo el Poder Judicial, y hoy desvelando una conversación privada con el jefe del Estado. Creo que no estará muy orgulloso el señor Feijóo de estas decisiones que ha adoptado en estos últimos días", ha reiterado.

CONSIDERA EL LIDERAZGO DE FEIJÓO "DECEPCIONANTE"

Preguntado por el vídeo difundido ayer por Feijóo cantando 'Mi limón, mi limonero' en un bar de A Coruña y al que acompañó con la frase 'Me gusta la fruta' que acuñó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el ministro ha respondido que cree que la derecha "está superando límites que no había superado nunca" con "ataques personales, con una persecución absolutamente cruel a familiares del presidente del Gobierno y con insultos personales como este".

"Es un paso más en esa deriva absolutamente extremista a la que nos está acostumbrado, lamentablemente, el PP", ha espetado, considerando el liderazgo de Feijóo "absolutamente decepcionante" para sus votantes "moderados, razonables y sensatos" porque "ven que apuesta por los perfiles más extremistas", así como para sus votantes "más ultras" porque "van a acabar votando al original": "Si esto es una competición de a ver quién la dice más gorda y a ver quién insulta más, va a ganar Vox al PP".

Con todo, ha apuntado que los de Feijóo se están jugando "mantener un proyecto político autónomo". "Copiar al Partido Popular más zafio de todos, que es el que insulta con la fruta, al que miente cada día, al que nunca jamás le escucharás hablando de una política pública, porque no hacen ninguna. Tienen siempre que montar un escándalo para que se hable del escándalo y no de la inoperancia, de la ineficacia y de la incompetencia de los gobiernos que protagonizan", ha sentenciado.